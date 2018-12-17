Футбол

Марсело Галлардо: «„Ривер Плейт“ будет стремиться к победе на клубном чемпионате мира»
Спорт-Экспресс
вчера в 07:10

Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Галлардо рассчитывает, что его команда выиграет клубный чемпионат мира. Аргентинский клуб завоевал право участвовать в турнире, выиграв Кубок Либертадорес.
Спорт-Экспрессвчера в 07:10

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Марсело Галлардо: «„Ривер Плейт“ будет стремиться к победе на клубном чемпионате мира»

Спорт-Экспрессвчера в 07:10

«Ривер Плейт» - «Аль-Айн»: ждать ли уверенной победы «миллионеров»?

Все про Спорт ру17 декабря в 09:24
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» поторопился с назначением Уле Гуннара Сульшера

Сегодня ночью «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера, экс-нападающего МЮ, ныне возглавляющего норвежский «Мольде», однако через некоторое время сообщение исчезло.
Обновлено в 02:29
Футбол

Алькасер установил рекорд чемпионата Германии

Нападающий «Боруссии» Пако Алькасер в матче 16-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» установил рекорд.
Обновлено в 00:43
Футбол

«Болонья» и «Милан» не выявили победителя

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Маркиньос: «Мне жаль Рабио, но он принял свое решение»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказал сожаление в связи со скорым уходом из клуба Адриена Рабио.
Обновлено в 00:59
Футбол

Тренер «Борнмута» Хау может заменить Почеттино в «Тоттенхэме»

41-летний Хау работает в «Борнмуте» с 2012 года. Он трижды признавался лучшим тренером месяца в АПЛ, в последний раз — в прошедшем октябре.
Обновлено в 01:37
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Клопп считает «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хотел бы играть на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".
Обновлено в 02:17
Футбол

Батшуайи может сменить «Валенсию» на «Монако»

Претендентом на нападающего является «Монако», информирует Nice-Matin. В текущем сезоне Батшуайи провел 20 матчей и забил три гола.
Обновлено в 02:09
Футбол

Хавбек ЦСКА Влашич включён в символическую сборную группового этапа ЛЧ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич включён в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football.
Обновлено в 02:21
Футбол

Появилось видео ночной конной прогулки Аршавина с девушками

Конная прогулка бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина по ночному Санкт-Петербургу появилась на видео.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

Люсьен Фавр: «„Фортуна“ здорово ловила нас на контратаках»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр подвел итоги матча с «Фортуной» (1:2). Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне бундеслиги.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Юрий Лоза: «Мы живем в нефутбольной стране»

Музыкант и композитор Юрий Лоза назвал Россию нефутболной страной.
Обновлено в 02:13
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

«Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов одержал победу над аргентинским «Ривер Плейт» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 15:18
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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Спортивный клуб
Аргентинский спортивный клуб из города Буэнос-Айрес, наиболее известный благодаря выступлениям футбольной команды. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. Клуб 35 раз становился чемпионом Аргентины по футболу, что является национальным рекордом. Также команда четыре раза выигрывала Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.
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