Футбол
Марсело Бьелса продлил контракт с «Лидсом»Спорт-Экспресс 07:03
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20, информирует официальный сайт команды. 65-летний аргентинский специалист возглавляет "Лидс" с июня 2018 года.
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Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
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Обновлено в 09:20
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
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Обновлено в 03:38
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У «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой
В новом клипе, выпущенном группировкой «Ленинград», актриса Алла Михеева мчится на свадьбу с солистом Сергеем Шнуровым на «Мерседесе».
Обновлено в 09:30
Интернет
В Excel от Microsoft появился символ Bitcoin
Microsoft добавила в Excel символ Bitcoin.
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Авто
Электрокроссовер BMW iNEXT получит большой изогнутый дисплей
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Футбол
Леонид Федун прибыл на итоговый совет директоров «Спартака»
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Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал появление видео, заявив, что оно сделано летом 2018 года в Вегасе после победы в Кубке Стэнли.
Обновлено в 07:29
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
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России предложили принять участие в расселении кенийских трущоб
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Обновлено в 08:17
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Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
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Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии
Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО страны.
Обновлено в 09:31
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика
Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе
Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
Обновлено в 08:59
Политика
В полиции и армии оценили предложение заменить «товарищей» «господами»
В МВД и Минобороны отреагировали на предложение вернуть в армию и полицию обращение «господин».
Обновлено в 08:59
Гаджеты
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Компания Samsung объявила о включении новых моделей смартфонов в программу Samsung Foward, которая даёт возможность пользоваться устройствами линейки Galaxy за небольшую ежемесячную плату.
Обновлено в 09:33
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Глава Хакасии прокомментировал нападение чиновника на журналиста
Возбуждено уголовное дело, пишет НСН. Главу района обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
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Обновлено в 09:26
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на машине 80-летнюю женщину
Четырехлетний мальчик в Тамбове, оставленный без присмотра взрослых, завел автомобиль матери и сбил 80-летнюю женщину.
Обновлено в 05:43
Футбол
Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»
Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47