Футбол
Марсело Бьелса продлил контракт с «Лидсом»Спорт-Экспресс 07:03
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20, информирует официальный сайт команды. 65-летний аргентинский специалист возглавляет "Лидс" с июня 2018 года.
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Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Культура
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На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.
Обновлено в 12:38
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Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
Обновлено в 08:09
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Xiaomi выпустила дешевого «убийцу флагманов»
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Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
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Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
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В Японии мужчина с ножом напал на школьников
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Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Сирийская армия подготовилась к сражениям за Пальмиру
По данным собеседника издания, сирийская армия направила подкрепление в сельскую местность Пальмиры, чтобы противостоять череде нападений боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 08:10
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Хоккей
На совещании руководителей клубов КХЛ предложили вернуть драфт
Как стало известно Sport24, на совещании генеральных менеджеров КХЛ, которое состоялось 28 мая в Барвихе, было предложено создать рабочую группу по возвращению процедуры драфта.
Обновлено в 11:49
Авто
Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны
Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Наука
В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях
Экологи обнаружили в реках по всему миру антибиотики и другие лекарственные препараты, следует из результатов исследования, представленных на ежегодной европейской конференции Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды SETAC, которая проходит с 26 по 30 мая в Хельсинки.
Обновлено в 12:20
Политика
Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек
В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".
Обновлено в 10:02
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Политика
Трамп и Абэ посетили крупнейший японский военный корабль
Посещением японского военного корабля-вертолетоносца «Кага» закончился визит в Японию президента США Дональда Трампа, 28 мая сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью.
Обновлено в 09:04
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Футбол
Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»
Спортивный директор «Милана» Леонардо ушел с занимаемой должности.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой
Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делится с поклонниками снимками роскошной жизни.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41