Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20, информирует официальный сайт команды. 65-летний аргентинский специалист возглавляет "Лидс" с июня 2018 года.

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".

Культура На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Происшествия Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.

Политика Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Армия и оружие Сирийская армия подготовилась к сражениям за Пальмиру По данным собеседника издания, сирийская армия направила подкрепление в сельскую местность Пальмиры, чтобы противостоять череде нападений боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Политика Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Хоккей Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.

Хоккей На совещании руководителей клубов КХЛ предложили вернуть драфт Как стало известно Sport24, на совещании генеральных менеджеров КХЛ, которое состоялось 28 мая в Барвихе, было предложено создать рабочую группу по возвращению процедуры драфта.

Авто Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.

Экономика ЦБ модернизирует сторублевые купюры ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.

Наука В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях Экологи обнаружили в реках по всему миру антибиотики и другие лекарственные препараты, следует из результатов исследования, представленных на ежегодной европейской конференции Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды SETAC, которая проходит с 26 по 30 мая в Хельсинки.

Политика Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.

Политика В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".

Происшествия Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Политика Трамп и Абэ посетили крупнейший японский военный корабль Посещением японского военного корабля-вертолетоносца «Кага» закончился визит в Японию президента США Дональда Трампа, 28 мая сообщает телеканал NHK.

Шоу-бизнес Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью.

Авто Рассекречены цены на автомобили Opel для России Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делится с поклонниками снимками роскошной жизни.