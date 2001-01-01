Футбол
Марселино: «Нету блестяще сыграл в матче с „Вильярреалом“»Спорт-Экспресс вчера в 19:22
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Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Наука
Археологи обнаружили на Филиппинах останки людей нового вида
В ходе раскопок на филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, пишет Nature.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Автоспорт
На машине Квята заменили силовую установку
Обновлено в 02:11
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес прокомментировала слухи об измене Алекса Родригеса
Дженнифер Лопес устала игнорировать слухи об изменах Алекса Родригеса, которые появились сразу же после того, как пара объявила о помолвке.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Небензя не позволил ограничить своё выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не допустил возможности ограничить время своего выступления на заседаниях Совета Безопасности пятью минутами.
Обновлено вчера в 03:37
Космос
NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе
Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности
Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.
Обновлено в 02:22
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Политика
Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Специалисты составили список ранних симптомов рака
Обновлено в 03:33
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Казани возбудили дело об избиении подростка группой сверстников
Подростки в Казани избили сверстника, органы дознания возбудили уголовное дело.
Обновлено в 03:11
Авто
«Автоимпорт» удвоил сотрудничество с Volkswagen
Рязанская ГК «Автоимпорт» вышла в Липецк: в городе начал работу новый дилерский центр Volkswagen.
Обновлено вчера в 10:22
Космос
Права владельцев снимка «черной дыры» будут защищены
Обновлено в 00:46
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО
Сербия не вступит в Североатлантический альянс, хотя будет строить нормальные отношения со всеми партнерами.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти заключенного в СИЗО Барнаула
Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту смерти мужчины - заключенного в СИЗО Барнаула, сообщили ТАСС в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 01:24
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничат в дни проведения кинофестиваля
Движение в центре Москвы будет ограничено в течение нескольких дней из-за мероприятий Московского международного кинофестиваля, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 03:13
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
Тренер «Вегаса» — о Гусеве: «Понятия не имею, во что это выльется»
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высказался о возможном появлении в американской команде нападающего СКА Никиты Гусева.
Обновлено в 02:28