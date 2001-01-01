Футбол

Марселино: «Нету блестяще сыграл в матче с „Вильярреалом“»Спорт-Экспресс вчера в 19:22

Ответная игра состоится 18 апреля.
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Марселино: Нельзя выделять кого-то одного, когда побеждает вся команда

Советский спортвчера в 17:47

Марселино: «Нету блестяще сыграл в матче с „Вильярреалом“»

Спорт-Экспрессвчера в 19:22

Марселино: «Неправильно говорить, что результат сделал один Нето»

Sports.ruвчера в 21:50

Марселино: «Попросил Черышева придать нам скорости на левом краю»

Soccer.ruвчера в 23:28
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Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок

Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции

Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено 09 апреля в 19:51
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске

Американский танк времен войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, примет участие в параде Победы в Хабаровске.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Баскетбол

Названы имена лучших игроков месяца в НБА

Обновлено вчера в 20:29
Общество

Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ

«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здания местного УВД.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Космос

Тест дня: что вы знаете о космосе?

12 апреля весь мир вспоминает одно из важнейших достижений человечества – первый полет человека в космос.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие

National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике

Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира, однако США совершенно не готовы защищать там свои интересы, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 22:46
Кино

Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»

Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».
Обновлено вчера в 14:32
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено вчера в 03:13
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине

Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Автоспорт

Феттель лидирует на тестах в Шанхае, Квят – 8-й

На автодроме в Шанхае завершилась утренняя часть тестов в преддверии Гран-при Китая Формулы-1.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Авто

Chevrolet Cruze с пробегом: 4 аргумента «за» и 5 «против»

Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Обновлено вчера в 22:46
Экономика

Основатель Uniqlo стал самым богатым японцем по версии Forbes

Обновлено вчера в 22:16
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