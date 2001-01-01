Футбол
Марселино: «Неправильно говорить, что результат сделал один Нето»Sports.ru 21:50
Главный тренер "Валенсии" Марселино подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:1).
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В 6 раз может вырасти штраф за превышение скорости на дорогах
В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
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Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
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В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.
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Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
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АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
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Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
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Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
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Toyota выпустит доступный спорткар в стиле старого Audi TT
Голландский ресурс AutoWeek опубликовал патентные изображения компактного купе Toyota, о котором неизвестно почти ничего.
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Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Обновлено в 17:16
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Армия и оружие
В ДНР сообщили о спасении автомобиля ОБСЕ от атаки ВСУ
Военнослужащие ДНР предотвратили попытку нападения со стороны ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
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Космос
В НАСА рассказали, кого берут в астронавты
По словам Дин, в настоящее время астронавтами НАСА готовятся стать 11 человек. Они были отобраны в 2017 году из более чем 18 тысяч заявок.
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Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
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Обновлено в 09:04
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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
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Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
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Умер миллиардер Владислав Тетюхин
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Общество
Красноярцев ждут пасмурные и дождливые выходные
Согласно прогнозу красноярского Гидрометцентра, грядущие выходные не порадуют солнцем горожан.
Обновлено в 20:46
Экономика
Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян
3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52