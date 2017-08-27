Футбол

«Марсель» забил 8 голов команде Уэйна РуниГазета.Ru вчера в 23:29

Французский "Марсель" в гостях разгромил "Ди Си Юнайтед" в товарищеском матче, забив в ворота американцев восемь мячей. Единственным мячом в составе "Ди Си Юнайтед" отметился американский футболист Квинси Амариква.
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«Марсель» забил 8 голов команде Уэйна Руни

Газета.Ruвчера в 23:29

«Марсель» Виллаша-Боаша забил 8 мячей команде Руни в товарищеском матче

Bookmaker-ratings.ru01:17

«Марсель» забил 8 мячей «Ди Си Юнайтед», Руни участия в матче не принимал

Матч ТВ00:19

«Марсель» забил 8 мячей «Ди Си Юнайтед», Руни участия в матче не принимал

Sportbox.RU00:19

«Марсель» разгромил «Ди Си Юнайтед» Руни, забив 8 голов

Sport24.ruвчера в 22:23

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом», «Марсель» забил 8 голов «Ди Си Юнайтед»

Sports.ruвчера в 22:25

«Марсель» разгромил команду Руни, забив 8 мячей

Спорт-Экспрессвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Наука

В желудке тихоходки обнаружили загадочные кристаллы

Обновлено 23 июля в 11:01
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Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено 23 июля в 11:11
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Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
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Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

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Общество

Психологи рассказали о плюсах работы летом

Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Мнения специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
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Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Политика

На Украине предложили расширить санкции против России

Инициативу по расширению санкций против российских предприятий, осуществляющих деятельность на территории Крыма, вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Кабинет министров Украины.
Обновлено вчера в 15:42
Космос

До начала космической миссии ОАЭ на Марс остается год

Обновлено вчера в 02:21
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Оставшихся в лагере «Холдоми» детей вывезут 25 июля

Обновлено вчера в 23:28
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»

Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено вчера в 06:13
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено вчера в 08:47
Наука

Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника

Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Футбол

Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории

По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Происшествия

Суд признал виновным якутского журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации

"Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила судья.
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Авто

1000-сильный Corvette ZR1 сравнили в гонке с Ferrari 488 GTB

Оснащенный пакетом HPE1000, 6,2-литровый V8 с наддувом имеет колоссальную мощность в 1 000 л.с. и 1 310 Нм крутящего момента.
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Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Общество

Покупателей научат выявлять контрафактный алкоголь в России

В целях препятствования развитию теневого рынка алкоголя в России планируется создать инструкцию, руководствуясь которой граждане смогут проверить акцизную марку, фирменную тару и этикетку напитка.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина заявил родителям о намерении жениться

Недавно 20-летний юноша заявил о намерении жениться на избраннице.
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Экономика

Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
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Происшествия

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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

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10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми", представят к госнаграде.
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Политика

Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

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Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. «Ди Си» - общепринятая аббревиатура округа Колумбия, где находится город Вашингтон. Четырёхкратный обладатель Кубка MLS, что на данный момент является вторым результатом лиги после «Лос-Анджелес Гэлакси». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 1998 года, один из двух клубов MLS, сумевших завоевать этот титул.
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