Футбол
«Марсель» забил 8 голов команде Уэйна РуниГазета.Ru вчера в 23:29
Французский "Марсель" в гостях разгромил "Ди Си Юнайтед" в товарищеском матче, забив в ворота американцев восемь мячей. Единственным мячом в составе "Ди Си Юнайтед" отметился американский футболист Квинси Амариква.
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Наука
В желудке тихоходки обнаружили загадочные кристаллы
Обновлено 23 июля в 11:01
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Мнения специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Инициативу по расширению санкций против российских предприятий, осуществляющих деятельность на территории Крыма, вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Кабинет министров Украины.
Обновлено вчера в 15:42
Космос
До начала космической миссии ОАЭ на Марс остается год
Обновлено вчера в 02:21
Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Оставшихся в лагере «Холдоми» детей вывезут 25 июля
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено вчера в 06:13
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Наука
Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника
Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Футбол
Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории
По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Суд признал виновным якутского журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации
"Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила судья.
Обновлено в 00:11
Авто
1000-сильный Corvette ZR1 сравнили в гонке с Ferrari 488 GTB
Оснащенный пакетом HPE1000, 6,2-литровый V8 с наддувом имеет колоссальную мощность в 1 000 л.с. и 1 310 Нм крутящего момента.
Обновлено в 00:00
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Покупателей научат выявлять контрафактный алкоголь в России
В целях препятствования развитию теневого рынка алкоголя в России планируется создать инструкцию, руководствуясь которой граждане смогут проверить акцизную марку, фирменную тару и этикетку напитка.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина заявил родителям о намерении жениться
Недавно 20-летний юноша заявил о намерении жениться на избраннице.
Обновлено в 00:54
Экономика
Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Мальчика, спасавшего детей в «Холдоми», представят к госнаграде
10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми", представят к госнаграде.
Обновлено в 01:29
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21