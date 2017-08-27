Футбол
«Марсель» забил 8 голов команде Уэйна РуниГазета.Ru вчера в 23:29
Французский "Марсель" в гостях разгромил "Ди Си Юнайтед" в товарищеском матче, забив в ворота американцев восемь мячей. Единственным мячом в составе "Ди Си Юнайтед" отметился американский футболист Квинси Амариква.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче
В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
8 человек пострадали и один погиб в ДТП в Воронежской области
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки
Колесные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС на базе тягача БАЗ-6910-021 «Вощина» были созданы на Брянском автомобильном заводе специально для этих подразделений.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 02:03
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
Обновлено вчера в 17:59
Общество
В Хабаровском крае из-за подъема воды эвакуировали несколько сел
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море
Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Обновлено в 02:49
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Спорт
Женская сборная по плаванию вышла в финал ЧМ в эстафете 4х200 м
Женская сборная России по плаванию вышла в финал чемпионата мира в соревнованиях 4 по 200 метров вольным стилем.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Нурмагомедов возглавил список Forbes самых успешных российских звезд
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 10:46
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Футбол
«Спартак» почтил память Черенкова
Московский «Спартак» в день 60-летия со дня рождения футболиста клуба Федора Черенкова почтил память игрока.
Обновлено в 01:52
Экономика
УК «КапиталЪ» намерена уйти с рынка
Два года назад бенефициар компании Леонид Федун заявил сотрудникам, что намерен продать или закрыть УК к апрелю 2019 года.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева
Обновлено вчера в 08:18
Экономика
«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб
Две дочерние компании «Газпрома» в четверг, 25 июля, намерены разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол
ПАОК расторг контракт с украинским защитником Хачериди
Греческий клуб ПАОК расторг контракт с украинским защитником Евгением Хачериди.
Обновлено в 02:23