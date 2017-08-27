Футбол

«Марсель» забил 8 голов команде Уэйна РуниГазета.Ru вчера в 23:29

Французский "Марсель" в гостях разгромил "Ди Си Юнайтед" в товарищеском матче, забив в ворота американцев восемь мячей. Единственным мячом в составе "Ди Си Юнайтед" отметился американский футболист Квинси Амариква.
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«Марсель» разгромил команду Руни на её поле со счётом 8:1

Чемпионат02:24

«Марсель» разгромил команду Руни, забив 8 мячей

Спорт-Экспрессвчера в 21:52

«Марсель» забил 8 мячей «Ди Си Юнайтед», Руни участия в матче не принимал

Sportbox.RU00:19

«Марсель» забил 8 мячей «Ди Си Юнайтед», Руни участия в матче не принимал

Матч ТВ00:19

«Марсель» забил 8 голов команде Уэйна Руни

Газета.Ruвчера в 23:29

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом», «Марсель» забил 8 голов «Ди Си Юнайтед»

Sports.ruвчера в 22:25

«Марсель» разгромил «Ди Си Юнайтед» Руни, забив 8 голов

Sport24.ruвчера в 22:23
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче

В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

8 человек пострадали и один погиб в ДТП в Воронежской области

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки

Колесные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС на базе тягача БАЗ-6910-021 «Вощина» были созданы на Брянском автомобильном заводе специально для этих подразделений.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 02:03
Происшествия

Детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют 25 июля

Обновлено в 02:16
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

Обновлено вчера в 17:59
Общество

В Хабаровском крае из-за подъема воды эвакуировали несколько сел

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме

Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Обновлено в 02:49
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Спорт

Женская сборная по плаванию вышла в финал ЧМ в эстафете 4х200 м

Женская сборная России по плаванию вышла в финал чемпионата мира в соревнованиях 4 по 200 метров вольным стилем.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Нурмагомедов возглавил список Forbes самых успешных российских звезд

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика

«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 10:46
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Обновлено в 02:51
Футбол

«Спартак» почтил память Черенкова

Московский «Спартак» в день 60-летия со дня рождения футболиста клуба Федора Черенкова почтил память игрока.
Обновлено в 01:52
Экономика

УК «КапиталЪ» намерена уйти с рынка

Два года назад бенефициар компании Леонид Федун заявил сотрудникам, что намерен продать или закрыть УК к апрелю 2019 года.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева

Обновлено вчера в 08:18
Экономика

«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб

Две дочерние компании «Газпрома» в четверг, 25 июля, намерены разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия

КНДР задержала российское судно с моряками

Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол

ПАОК расторг контракт с украинским защитником Хачериди

Греческий клуб ПАОК расторг контракт с украинским защитником Евгением Хачериди.
Обновлено в 02:23
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Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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Ди Си Юнайтед
Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. «Ди Си» - общепринятая аббревиатура округа Колумбия, где находится город Вашингтон. Четырёхкратный обладатель Кубка MLS, что на данный момент является вторым результатом лиги после «Лос-Анджелес Гэлакси». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 1998 года, один из двух клубов MLS, сумевших завоевать этот титул.
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