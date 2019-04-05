Футбол

«Марсель» всухую проиграл «Бордо»Евро-футбол.ру вчера в 16:44

Бордо — Марсель
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Стад де Бордо»
Франсуа Камано
27′
46′
Димитри Пайе
61′
Бубакар Камара
Жюль Кунде
68′
69′
Димитри Пайе
Марио Балотелли
Николя де Превиль
71′
Отавио
Зайду Юссуф
77′
77′
Валер Жермен
Морган Сансон
Пабло
81′
Пабло
82′
84′
Марио Балотелли
Франсуа Камано
Альбер-Николя Лоттен
85′
85′
Максим Лопес
Клинтон Н`Жи
Николя де Превиль
Ярослав Плашил
90′+3′
В стартовом матче 31-го тура чемпионата Франции "Марсель" получил болезненный удар по лигочемпионским амбициям, проиграв "Бордо" 0:2. У жирондинцев Франсуа Камано реализовал пенальти в середине первого тайма, а Николя де Превиль поставил крест на интриге на 71-й минуте.
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