Футбол
«Марсель» усилился нападающим сборной АргентиныМатч ТВ вчера в 10:38
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Бенедетто пройдет в понедельник медосмотр перед подписанием контракта с «Марселем»
Советский спортвчера в 05:53
Форвард сборной Аргентины Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель»
Спорт-Экспрессвчера в 10:22
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Общество
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Обновлено в 00:36
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Трамп призвал ввести смертную казнь за массовые убийства
Дональд Трамп дал указание подготовить законопроект, согласно которому за массовое убийство будет полагаться высшая мера.
Обновлено вчера в 11:23
Космос
Город будущего в Саудовской Аравии: неземная роскошь и тотальный контроль
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В Красноярске из-за взрывов на военном складе эвакуируют людей
В Ачинском районе Красноярского края на территории воинской части 74008 произошли пожар и взрывы.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Рязанской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 00:45
Технологии
Раскрыты таящиеся в рекламных рассылках опасности
Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, включающей в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Выдачу кредитов россиянам моложе 25 лет предложили ограничить
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает выдавать россиянам моложе 25 лет кредиты только на образование и покупку жилья.
Обновлено вчера в 01:19
Общество
В Японии за неделю от жары умерли 57 человек
По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 23:52
Наука
Ученые сочли пожар в городе майя актом тотальной войны
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
США введут новые санкции против России 26 августа
Минфин США заявил, что новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа. об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:41
Гаджеты
«Сэнсит.ру» выпустил два кнопочных телефона Senseit на Android
Российский высокотехнологичный производитель «Сэнсит.ру» выпустил две новые модели кнопочных телефонов — Senseit L230 и L250.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:59
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле
Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика. Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле.
Обновлено вчера в 10:27
Космос
SpaceX начнет регулярные запуски ракет для вывода микроспутников
Американская компания SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода в космос микроспутников различных операторов.
Обновлено в 00:11
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено вчера в 17:22
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17