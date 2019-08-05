Футбол

«Марсель» усилился нападающим сборной АргентиныМатч ТВ вчера в 10:38

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Нападающий «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто перешел в «Марсель».
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.
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Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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