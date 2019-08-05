Футбол

«Марсель» усилился форвардом сборной АргентиныSoccer.ru 11:08

2 фото
Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Марсель» подписал нападающего сборной Аргентины

Sport24.ru10:55

«Марсель» подписал форварда «Боки» Бенедетто

Sports.ru12:26

Форвард сборной Аргентины Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель»

Спорт-Экспресс10:22

«Марсель» усилился нападающим сборной Аргентины

Матч ТВ10:38

«Марсель» усилился нападающим сборной Аргентины

Sportbox.RU10:38

«Марсель» объявил о переходе форварда сборной Аргентины

Чемпионат11:24

Бенедетто пройдет в понедельник медосмотр перед подписанием контракта с «Марселем»

Советский спорт05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Общество

Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ

Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти

Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.
Обновлено в 15:36
Политика

Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
Обновлено в 13:09
Происшествия

СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования

Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке

Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Экономика

На Украине подсчитали сумму государственного долга

Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика

Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55
Политика

Московский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Наука

Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии

Обновлено в 11:53
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Экономика

Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой потерял работу

Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Неизвестная болезнь поразила британского подростка

Обновлено в 02:32
Хоккей

Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи

Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи.
Обновлено в 15:10
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 14:09
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Технологии

В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей

"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше

Обновлено в 10:44
Политика

Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС

Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дарио Бенедетто
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное