Футбол
«Марсель» усилился форвардом сборной АргентиныSoccer.ru 11:08
Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ
Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.
Обновлено в 15:36
Политика
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
Обновлено в 13:09
Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования
Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке
Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика
Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55
Политика
Московский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Обновлено в 02:32
Хоккей
Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи
Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи.
Обновлено в 15:10
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Политика
Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС
Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45