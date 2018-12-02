Футбол

«Марсель» сыграл вничью с «Реймсом»
Soccer.ru
12:53

«Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru12:53

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«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью в чемпионате Франции по футболу

РИА Новости13:09

«Марсель» не смог обыграть «Реймс», «Страсбур» разгромил «Ренн»

Советский спорт13:07

«Марсель» сыграл вничью с «Реймсом», «Страсбур» в гостях разгромил «Ренн»

Спорт-Экспресс13:00

Дубль Мартена помог «Страсбуру» обыграть «Ренн», «Марсель» и «Реймс» сыграли вничью

Матч ТВ12:55

Дубль Мартена помог «Страсбуру» обыграть «Ренн», «Марсель» и «Реймс» сыграли вничью

Sportbox.RU12:55

«Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1, «Страсбург» разгромил «Ренн»

Чемпионат12:54

«Марсель» не смог забить «Реймсу», «Страсбур» разгромил «Ренн»

Sport24.ru12:54
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Футбол

Евро-2020. Сборная России стартует в квалификации матчем в Бельгии

Сборная России первый матч проведет 21 марта 2019 года в гостях против команды Бельгии, а последний – 19 ноября в Сан-Марино.
Обновлено в 20:47
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в московском дерби

"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в московском дерби в рамках 16-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:24
Футбол

«ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки в лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Бордо 2:2.
Обновлено в 18:57
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:51
Футбол

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:08
Футбол

Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби

Обновлено в 18:40
Футбол

Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере

Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено в 20:09
Футбол

Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро

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Футбол

Фанат «Тоттенхэма» бросил банановую кожуру в игрока «Арсенала»

Болельщик "Тоттенхэма" бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга во время лондонского дерби в рамках 14-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:37
Футбол

Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»

В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»

«Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
Обновлено в 14:30
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 17:40
Футбол

Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

Обновлено в 09:52
Футбол

«Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби

«Порту» стал единоличным лидером чемпионата Португалии. Для этого клубу хватило ничьей в дерби против «Боавишты».
Обновлено в 16:57
Футбол

Почеттино: «„Арсенал“ отдыхал всю неделю, а мы играли с „Интером“»

Противник был на другом уровне, потому что они отдыхали неделю, пока готовились к этому матчу.
Обновлено в 14:16
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Реймс
Французский футбольный клуб
Французский футбольный клуб из Реймса. Основан 18 июня 1931 года. Шестикратный чемпион Франции. Дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов, и оба раза в финале проигрывал мадридскому «Реалу»: в 1956 году со счётом 3:4, в 1959 - 0:2.
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