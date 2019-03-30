Футбол
«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дублиСпорт-Экспресс вчера в 14:20
"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе бело-голубых отметился форвард Марио Балотелли, у клуба из Анже дважды отличился хавбек Тома Мангани.
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Политика
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента страны на избирательном участке в колледже морского и речного флота в Киеве.
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:58
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте женщина скончалась в больнице
Женщина, которая пострадала в ДТП на Невском проспекте 30 марта и была госпитализирована, скончалась в Мариинской больнице.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Баскетболист клуба НБА подозревается в изнасиловании
Литовский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" Кристапс Порзингис попал под подозрение в изнасиловании.
Обновлено в 04:49
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Единоборства
Гэтжи назвал себя главной угрозой Хабиба
Американский боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что хочет драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский пояс UFC.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Избирательные участки в Донецкой области пустуют
Обновлено в 02:59
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале
В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В Геленджике погиб участник автогонок по бездорожью
Водитель спортивного внедорожника, который участвовал в гонках по бездорожью в Геленджике, погиб после того, как потерял управление автомобилем во время подъема по склону.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
МВД Украины: Получено 151 заявление о нарушениях на выборах президента
Министерство внутренних дел Украины сообщает о получении 151 заявления о нарушениях избирательного процесса в ходе выборов президента Украины.
Обновлено в 04:58
Общество
В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни
Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция RTL.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Непробиваемая стена. Как российская армия «сводит с ума» вражеские снаряды
Обновлено вчера в 01:00
Спорт
Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Единоборства
Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений
После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Обновлено в 04:46
Политика
В Одесской области не открылся избирательный участок
Один из избирательных участков в Измаиле Одесской области до сих пор не начал работу, Центральная избирательная комиссия собирается на заседание по этому поводу, сообщила в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера
Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Единоборства
Макгрегор намекнул на то, что реванш с Хабибом состоится
Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США одолел Макгрегора и защитил пояс организации.
Обновлено в 05:26