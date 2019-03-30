Футбол

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дублиСпорт-Экспресс вчера в 14:20

"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе бело-голубых отметился форвард Марио Балотелли, у клуба из Анже дважды отличился хавбек Тома Мангани.
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«Марселю» не хватило дубля Балотелли для победы над «Анже»

Матч ТВвчера в 15:02

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

«Марсель» упустил победу в матче Лиги 1 с «Анже», Балотелли оформил дубль

Чемпионатвчера в 14:02

«Марсель» упустил победу над «Анже» в матче чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 14:11

«Марсель», несмотря на дубль Балотелли, сыграл вничью с «Анже»

Sport24.ruвчера в 14:08

«Анже» ушел от поражения в матче с «Марселем», отыгравшись с 0:2

РИА Новостивчера в 14:17

Лига 1. «Марсель» сыграл вничью с «Анжером», Балотелли забил два гола

Бомбардир.рувчера в 14:02
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Политика

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента страны на избирательном участке в колледже морского и речного флота в Киеве.
Обновлено в 04:24
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:58
Политика

Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Обновлено в 04:48
Происшествия

Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте женщина скончалась в больнице

Женщина, которая пострадала в ДТП на Невском проспекте 30 марта и была госпитализирована, скончалась в Мариинской больнице.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Баскетболист клуба НБА подозревается в изнасиловании

Литовский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" Кристапс Порзингис попал под подозрение в изнасиловании.
Обновлено в 04:49
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Единоборства

Гэтжи назвал себя главной угрозой Хабиба

Американский боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что хочет драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский пояс UFC.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Избирательные участки в Донецкой области пустуют

Обновлено в 02:59
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале

В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

В Геленджике погиб участник автогонок по бездорожью

Водитель спортивного внедорожника, который участвовал в гонках по бездорожью в Геленджике, погиб после того, как потерял управление автомобилем во время подъема по склону.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

МВД Украины: Получено 151 заявление о нарушениях на выборах президента

Министерство внутренних дел Украины сообщает о получении 151 заявления о нарушениях избирательного процесса в ходе выборов президента Украины.
Обновлено в 04:58
Общество

В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни

Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция RTL.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие

Непробиваемая стена. Как российская армия «сводит с ума» вражеские снаряды

Обновлено вчера в 01:00
Спорт

Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Единоборства

Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений

После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Обновлено в 04:46
Политика

В Одесской области не открылся избирательный участок

Один из избирательных участков в Измаиле Одесской области до сих пор не начал работу, Центральная избирательная комиссия собирается на заседание по этому поводу, сообщила в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера

Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Единоборства

Макгрегор намекнул на то, что реванш с Хабибом состоится

Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США одолел Макгрегора и защитил пояс организации.
Обновлено в 05:26
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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