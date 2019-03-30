Футбол
«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дублиСпорт-Экспресс 14:20
"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе бело-голубых отметился форвард Марио Балотелли, у клуба из Анже дважды отличился хавбек Тома Мангани.
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Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:05
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Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
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Вернувшуюся на Украину певицу Maruv обокрали в аэропорту
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«Чемпионат»: зарплата Игнатьева и Сулейманова в «Краснодаре» увеличилась до 600 тысяч рублей в месяц
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Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
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Авто
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Компания Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Американская компания Apple приняла решение отказаться от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower.
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Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника
Обновлено в 17:00
Общество
Medya Günlüğü (Турция): затруднения с буквой «г» в русском языке (Medya Gunlugu)
Русские считают, что они отличаются от всех остальных и не похожи ни на одну другую страну или народ.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
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Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
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В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика
Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии.
Обновлено в 18:14
Общество
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 12:59
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
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Футбол
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Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
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Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
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Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
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