Футбол

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дублиСпорт-Экспресс 14:20

"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе бело-голубых отметился форвард Марио Балотелли, у клуба из Анже дважды отличился хавбек Тома Мангани.
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«Марселю» не хватило дубля Балотелли для победы над «Анже»

Матч ТВ15:02

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли

Спорт-Экспресс14:20

«Анже» ушел от поражения в матче с «Марселем», отыгравшись с 0:2

РИА Новости14:17

«Марсель» упустил победу над «Анже» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru14:11

«Марсель», несмотря на дубль Балотелли, сыграл вничью с «Анже»

Sport24.ru14:08

«Марсель» упустил победу в матче Лиги 1 с «Анже», Балотелли оформил дубль

Чемпионат14:02

Лига 1. «Марсель» сыграл вничью с «Анжером», Балотелли забил два гола

Бомбардир.ру14:02
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Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Вернувшуюся на Украину певицу Maruv обокрали в аэропорту

В аэропорту «Борисполь» неизвестные обокрали украинскую певицу Maruv. Это произошло после ее возвращения на родину из Израиля.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Футбол

«Чемпионат»: зарплата Игнатьева и Сулейманова в «Краснодаре» увеличилась до 600 тысяч рублей в месяц

По информации «Чемпионата», зарплата футболистов в клубе увеличилась с 200 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Здоровье

«Гонения на молоко», и Почему не стоит есть «суперфуды»

Альтернативой молоку стали мало изученные и дорогие «суперфуды».
Обновлено в 09:40
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Авто

Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего

Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Здоровье

Названы причины частого желания ходить в туалет ночью

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Обновлено в 15:45
Гаджеты

Компания Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Американская компания Apple приняла решение отказаться от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 23:30
Единоборства

Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника

Обновлено в 17:00
Общество

Medya Günlüğü (Турция): затруднения с буквой «г» в русском языке (Medya Gunlugu)

Русские считают, что они отличаются от всех остальных и не похожи ни на одну другую страну или народ.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено в 00:04
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Кино

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

Обновлено в 16:44
Происшествия

В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре

Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика

Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии.
Обновлено в 18:14
Общество

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 12:59
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Футбол

«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте

В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.
Обновлено в 17:25
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»

Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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