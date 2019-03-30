«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дублиСпорт-Экспресс 14:20

"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе бело-голубых отметился форвард Марио Балотелли, у клуба из Анже дважды отличился хавбек Тома Мангани.

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли

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