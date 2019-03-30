«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дублиСпорт-Экспресс 14:20

"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе бело-голубых отметился форвард Марио Балотелли, у клуба из Анже дважды отличился хавбек Тома Мангани.

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Важное за сутки Макрон встретится с королем Иордании Абдаллой II в Париже Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с королем Иордании Абдаллой II в Париже 29 марта, чтобы обсудить региональные кризисы, особенно ситуацию в Сирии, и арабо-израильский конфликт, сообщили в Елисейском дворце.

Происшествия СНБ Армении задержала замминистра здравоохранения страны Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу задержала заместителя министра здравоохранения Армении Арсена Давтяна.

Происшествия Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» потушен Пожар в столичном спорткомплексе "Олимпийский" потушен, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

Армия и оружие ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.

Политика Депутат рады опубликовал список «неприкасаемых» украинцев от посла США Список не подлежащих уголовному преследованию украинцев, который якобы передала генпрокурору Юрию Луценко посол США Мари Йованович, был опубликован депутатом Верховной рады Сергеем Мельничуком на странице в Facebook.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.

Автоспорт Грожан оштрафован стюардами на три позиции Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.

Общество В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.

Хоккей Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари» С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.

Политика Названы условия участия Зеленского во втором туре выборов на Украине Политолог в интервью НСН оценил шансы на победу в первом туре президентских выборов лидера социологических опросов на Украине Владимира Зеленского.

Политика Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

Происшествия Как прошла 20-я акция «жёлтых жилетов» во Франции Двадцатая по счёту акция протеста «жёлтых жилетов» собрала по меньшей мере 33 тыс. сторонников по всей Франции, заявили в МВД.

Авто Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.

Футбол Дриусси дал интервью «Матч ТВ» перед «Оренбургом» и прокомментировал слова Гальярдо о слабости РПЛ Себастьян Дриусси / Фото: © ФК "Зенит" — Ваш тренер в "Ривер Плейте" Гальярдо сказал: "Не хочется принижать эту лигу, но у меня было ощущение, что уровень мастерства Дриусси позволяет ему играть в более классном чемпионате, чем российский".

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Футбол Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» 30 марта между коллективами «Барселона» и «Эспаньол» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

Музыка В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его смерть самоубийством.

Армия и оружие «Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.

Политика Познер рассказал о царящей в США растерянности Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.