«Марсель» начал новый сезон чемпионата Франции с поражения, уступив «Реймсу» со счетом 0:2 в 1-м туре Лиги 1. В составе победителей голами отметились Булайе Диа и Сук Хун Юн. Ранее в стартовом матче французского чемпионата «Лион» разгромил «Монако» (3:0).

Все про Спорт ру

Здоровье Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.

Происшествия В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.

Космос В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала снимок без фильтров и макияжа Виктория Дайнеко, отдыхающая в Майами, поделилась в Instagram снимком, на котором предстала перед подписчиками полностью без косметики.

Армия и оружие Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал» «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.

Авто Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6 Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.

Наука Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия В мечети Норвегии произошла стрельба Стрельба произошла в мечети в Норвегии, по крайней мере один человек убит, есть также один пострадавший.

Происшествия Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Политика Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.

Происшествия На акции за честные выборы в Петербурге начались массовые задержания Днем в субботу, 10 августа, у Гостиного двора в Петербурге началась серия одиночных пикетов, посвященная солидарности городских активистов с москвичами, не допущенными местным избиркомом к выбоорам в столичную думу.

Политика Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Театры Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.

Наука В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.

Армия и оружие Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба Бандформирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются прирастить подконтрольные территории силовым путем, сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.