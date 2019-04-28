Футбол

«Марсель» проиграл «Нанту», Балотелли отметился забитым голомSoccer.ru 16:56

Марсель — Нант
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
Лукас Окампос
17′
22′
Самюэль Мутуссами
Марио Балотелли
25′
Димитри Пайе
32′
Марио Балотелли
41′
42′
Шарль Траоре
Луис Густаво
45′+2′
50′
Андрей Жиротто
Буна Сарр
Жордан Амави
57′
Марио Балотелли
Неманья Радонич
68′
Димитри Пайе
Максим Лопес
78′
90′
Самюэль Мутуссами
Энтони Лимбомбе
90′
Эдгар Ие
Фабио Перейра
90′+2′
Абдул Уорис
Габриэл Бошилья
«Марсель» уступил «Нанту» в матче 34-го тура чемпионата Франции. «Марсель» (54 очка) располагается на пятом месте, «Нант» (43 очка) - 12-й.
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