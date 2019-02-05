Футбол
«Марсель» при пустых трибунах обыграл «Бордо»Спорт-Экспресс 14:51
В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Бордо" (1:0). Из-за дисквалификации стадиона игра прошла при пустых трибунах. На 25-й минуте после удаления Самюэля Калу гости остались в меньшинстве. На 42-й минуте ударом головой ворота гостей поразил Бубакар Камара.
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