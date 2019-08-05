Футбол
«Марсель» подписал нападающего сборной АргентиныSport24.ru 10:55
Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды. Условия контракта с 29-летним футболистом не сообщаются.
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Режим ЧС введен в Ачинском районе после взрывов
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Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
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Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
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В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
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Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
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Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
Рябков добавил, что именно США стали могильщиками ДРСМД: они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из соглашения.
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Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
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Происшествия
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Число жертв стрельбы в гипермаркете американском городе Эль-Пасо в Техасе увеличилось до 19, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено 03 августа в 18:21
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
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Обновлено в 06:10
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В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Авто
Чистая прибыль петербургского завода Hyundai упала на 5 процентов
В прошлом году петербургский Hyundai заработал более 6 миллиардов рублей чистой прибыли.
Обновлено в 03:11
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
Обновлено в 12:47
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Мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме
Врачи рассказали, что мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме.
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В Самаре студенты из Китая и Мексики запустят ракету
На базе Самарского национальном исследовательской университете, 46 студентов из Китая и Мексики изучают процессы создания и эксплуатирования космической техники.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
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Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
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Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
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Экономика
Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации
Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
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В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
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Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
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Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
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