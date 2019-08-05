Футбол

«Марсель» подписал нападающего сборной АргентиныSport24.ru 10:55

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Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды. Условия контракта с 29-летним футболистом не сообщаются.
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