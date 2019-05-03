«Марсель» поделил очки со «Страсбуром»Soccer.ru 16:51

«Марсель» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 35-го тура чемпионата Франции. «Марсель» (55 очков) располагается на пятом месте, «Страсбур» (46 очков) - девятый.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Общество Артемий Лебедев рассказал о создании логотипа «Вконтакте» Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что эскиз для логотипа социальной сети «ВКонтакте» нарисовал ее основатель Павел Дуров, который отказался от 403 других вариантов, придуманных дизайнерской студией господина Лебедева.

Происшествия Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Хоккей Хоккеист Александр Овечкин соскучился по сборной России Знаменитый нападающий рассказал, что за те два года, что его не было в национальной сборной, он и его товарищи постоянно смотрели трансляции игр, следили, переживали за наших игроков, поддерживали.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Экономика В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.

Кино В Ступине прошла реконструкция боя Великой Отечественной войны После главного события дня участники реконструкции получили благодарственные письма главы городского округа Ступино Веры Назаровой, а артисты музыкального фестиваля - благодарственные письма благотворительного фонда «Руспомощь».

Авто Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Наука Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.

Политика Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.

Армия и оружие На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Шоу-бизнес Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети» Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.

Политика The New Yorker назвал Трампа разрушителем репутаций За два года у власти президент США Дональд Трамп испортил репутацию и карьеру многих своих подчиненных.