Футбол
«Марсель» поделил очки со «Страсбуром»Soccer.ru 16:51
«Марсель» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 35-го тура чемпионата Франции. «Марсель» (55 очков) располагается на пятом месте, «Страсбур» (46 очков) - девятый.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Общество
Артемий Лебедев рассказал о создании логотипа «Вконтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что эскиз для логотипа социальной сети «ВКонтакте» нарисовал ее основатель Павел Дуров, который отказался от 403 других вариантов, придуманных дизайнерской студией господина Лебедева.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане
Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Хоккеист Александр Овечкин соскучился по сборной России
Знаменитый нападающий рассказал, что за те два года, что его не было в национальной сборной, он и его товарищи постоянно смотрели трансляции игр, следили, переживали за наших игроков, поддерживали.
Обновлено в 14:53
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Футбол
Виллиан может перейти в «Барселону» за 35 млн евро
Полузащитник «Челси» Виллиан летом может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 16:13
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Политика
Нидерланды выдали США обвиняемого в кибератаках украинца
Власти Нидерландов выдали США украинца, обвиняемого в киберпреступлениях.
Обновлено в 19:43
Кино
В Ступине прошла реконструкция боя Великой Отечественной войны
После главного события дня участники реконструкции получили благодарственные письма главы городского округа Ступино Веры Назаровой, а артисты музыкального фестиваля - благодарственные письма благотворительного фонда «Руспомощь».
Обновлено в 16:40
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW
Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Наука
Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет
Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено в 11:39
Политика
Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Петербурге суд арестовал сторонников Навального
Обновлено вчера в 04:39
Политика
The New Yorker назвал Трампа разрушителем репутаций
За два года у власти президент США Дональд Трамп испортил репутацию и карьеру многих своих подчиненных.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа
Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Обновлено в 10:47
Космос
Памяти «Бурана»
Обновлено в 13:41