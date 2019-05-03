Футбол
«Марсель» поделил очки со «Страсбуром»Soccer.ru вчера в 16:51
«Марсель» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 35-го тура чемпионата Франции. «Марсель» (55 очков) располагается на пятом месте, «Страсбур» (46 очков) - девятый.
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«Марсель» не сумел выиграть у «Страсбура» и на 4 очка отстает от зоны Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество
В Нижнем Новгороде нашли в продаже георгиевские ленточки со свастикой
Обновлено 02 мая в 10:45
Политика
ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев
Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в США
Обновлено в 02:39
Футбол
Хави может стать главным тренером «Бетиса»
Нынешний главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен покинет клуб предстоящим летом.
Обновлено в 02:29
Культура
Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ
Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Игры
Ubisoft намекает на анонс новой игры под брендом Tom Clancy’s уже 9 мая
Сегодня же на одной из страниц портала обнаружилось приглашение на выдуманный конвент SkellCon, который начнётся 9 мая в 21:30 по московскому времени.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Политика
Гуайдо заявил, что 2 мая в Венесуэле начнется всеобщая забастовка
Обновлено 01 мая в 13:10
Экономика
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами страны почти 14 млрд руб. на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 02:23
Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Езда с шишкой на колесе
Обновлено в 02:30
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено вчера в 10:42
Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей
«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье
Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», клуб заключил контракты сроком на один год с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Седой пушок сильно состарил Анастасию Костенко
Особенно подписчиков впечатлил седой пушок на голове Насти.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Артемий Лебедев рассказал о создании логотипа «Вконтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что эскиз для логотипа социальной сети «ВКонтакте» нарисовал ее основатель Павел Дуров, который отказался от 403 других вариантов, придуманных дизайнерской студией господина Лебедева.
Обновлено вчера в 18:12
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02