Футбол
«Марсель» поделил очки со «Страсбургом»LiveSport.ru вчера в 16:55
Счет в матче на 48-й минуте открыл нападающий гостей Валер Жермен. На 64-й минуте защитник хозяев Кенни Лала сравнял результат. После этой встречи «Марсель» набрал 55 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, «Старсбург» — 9-й с 46 очками.
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«Марсель» не сумел выиграть у «Страсбура» и на 4 очка отстает от зоны Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
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