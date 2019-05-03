Футбол
«Марсель» поделил очки со «Страсбургом»LiveSport.ru 16:55
Счет в матче на 48-й минуте открыл нападающий гостей Валер Жермен. На 64-й минуте защитник хозяев Кенни Лала сравнял результат. После этой встречи «Марсель» набрал 55 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, «Старсбург» — 9-й с 46 очками.
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