Футбол
РИА Новости«Марсель» победил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции
"Марсель" одержал победу над "Сент-Этьеном" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
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Наука
Трансляция: дно Тихого океана на глубине 600 метров
На океанском дне рядом с ним ученые пытаются найти колонии кораллов и других донных организмов и оценить их состояние.
Популярная механика 10:19
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК 13:02
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Наука
Целостность белого вещества покажет эффективность стимуляции мозга
Ученые из Великобритании установили, что эффективность применения микрополяризации с целью улучшения когнитивных функций после полученной травмы головного мозга непосредственно зависит от целостности трактов белого вещества, содержащегося в стимулируемых зонах.
Ugpressa.ru 16:37
Политика
Китай ввел очередные пошлины на товары из США
КНР отреагировала на введение дополнительных пошлин на китайскую продукцию Штатами, введя свои ограничения на товары из США.
iReactor 11:17
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Авто
Fiat снял с производства хэтчбеки и кабриолеты «500»
Letnews.ru 15:58
Происшествия
На Эльбрусе ищут пропавшего альпиниста из Череповца
Спасатели ищут альпиниста из Череповца на Эльбрусе, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время со склона, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
РЕН ТВ 15:52
Экономика
Закупки госкомпаний остаются непрозрачными
Остается загадкой, почему конкуренция в закупках госкомпаний в 2 раза ниже, чем в госзакупках, признавал замминистра финансов Алексей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 16:34
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
RT на русском 16:55
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Путешествия
Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом
Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.
Ридус 15:21
Музыка
Кристина Агилера станцевала в одном из клубов столицы
Певица Кристина Агилера 31 августа выступила на закрытом корпоративе в Москве.
Вечерняя Москва 13:11
Армия и оружие
«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»
«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Футбол
Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»
Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче третьего тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 16:52
Футбол
Урал — Краснодар 2:4
Чемпионат 08:55
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01