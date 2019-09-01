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РИА НовостиРИА Новости«Марсель» победил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции

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"Марсель" одержал победу над "Сент-Этьеном" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
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