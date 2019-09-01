Футбол
Газета.Ru«Марсель» обыграл «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции
"Марсель" обыграл "Сент-Этьен" в матче четвертого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Дарио Бенедетто.
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Чемпионат Франции. «Марсель» обыграл «Сент-Этьен», «Монако» Головина упустил победу над «Страсбуром»
Sports.ru30 августа в 05:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
Финансы
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Происшествия
AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС 16:52
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
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Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Политика
Россия опередила Китай и США в покупке «Мотор Сич»
Как сообщает портал Ukraina.ru со ссылкой на политолога Ростислава Ищенко, Россия уже давно опередила США и Китай.
Политическая Экспертиза 14:09
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Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде
Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.
Чемпионат 17:51
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«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
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Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
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Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
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Космос
Учёные: Струйные потоки внутри Сатурна оказались похожи на мёд
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Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
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США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Политика
Арктика за неделю: Норвегия выражает сомнение в Севморпути
Не успели заинтересованные лица отойти от решения крупнейшей французской транспортной компании CGA CGM отказаться от использования Северного морского пути (СМП), как газета «Известия», 26 августа, со ссылкой на главу МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, написала, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Севморпути и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам.
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Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Экономика
Банк «Нейва» изменил категорию покупок для повышенного кешбэка
Банк "Нейва" в сентябре начисляет кешбэк в размере 1,5% (Visa Classic) или 3% (Visa Gold) при совершении клиентами покупок по кредитным и дебетовым картам в категории "одежда и обувь" вместо категории "книжные магазины и канцелярские товары".
Банки.ру 09:26
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала своего подросшего девятимесячного сына
В последнее время, казалось, в семейной жизни звездной пары Влада Топалова и Регины Тодоренко начали немного сгущаться тучи.
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Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
В Польше стартовали памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
Наука
Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность
Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.
Discover24 06:46
Футбол
«Вердер» победил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии
"Вердер" обыграл дома "Аугсбург" в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:51