Футбол
«Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1Чемпионат 12:57
В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Ним». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Автором первого гола стал нападающий «Марселя» Валер Жермен, отличившийся в середине второго тайма после передачи полузащитника Димитри Пайета.
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