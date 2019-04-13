Футбол
«Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1Чемпионат 12:57
В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Ним». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Автором первого гола стал нападающий «Марселя» Валер Жермен, отличившийся в середине второго тайма после передачи полузащитника Димитри Пайета.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
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