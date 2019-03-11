Футбол
«Марсель» обыграл «Ниццу» благодаря очередному голу БалотеллиЕвро-футбол.ру вчера в 17:58
|28′
Кристоф Жалле
Патрик Бюрне
Лукас Окампос
|58′
Марио Балотелли
|61′
|67′
Реми Вальтер
Вилан Сипрьен
Бубакар Камара
|69′
Марио Балотелли
Кевин Стротман
|75′
|78′
Адриен Тамез Ауста
Исан Сако
Максим Лопес
Димитри Пайе
|85′
Флориан Товен
Неманья Радонич
|85′
|90′
Кристоф Эрель
|57%
|Владение мячом
|43%
|85%
|Процент точных передач
|82%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|–
|14
|Отборы
|16
|17
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Марсель
Расстановка 4‑4‑2
30
Манданда
17
Сарр
4
Камара
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
7
Радонич
10
Пайет
8
Сансон
5
Окампос
28
Жермен
12
Стротман
40
Бенитес
20
Атталь
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
15
Бюрне
18
Сако
8
Ле-Мелу
25
Сипрьен
7
Сен-Максимен
27
Макенго
Ницца
Расстановка 5‑3‑2
"Марсель" закрепился на четвертом месте, набрав 47 очков. "Ницца" же с 40 баллами на восьмой позиции.
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Балотелли первым за 45 лет забил по голу за «Марсель» в 4 домашних дебютных играх лиги 1
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