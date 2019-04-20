Футбол
«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1Чемпионат 12:50
В матче 33-го тура чемпионата Франции "Генгам" уступил "Марселю" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генгаме на стадионе "Стад дю Рудуру".
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Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
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Футбол
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Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Политика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Культура
В Москве и Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»
Обновлено в 05:58
Происшествия
Reuters: в результате стрельбы в Мексике погибли 13 человек
В результате стрельбы, по имеющимся данным, погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четыре человека получили ранения.
Обновлено в 02:59
Футбол
Влашич — о матче с «Локомотивом»: во втором тайме ЦСКА закончил играть
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
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Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности
Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Мы – чемпионы! Москвичи, вам не понять». Радимов – о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов восхищается победой питерцев в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.
Обновлено в 16:04
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Кино
Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:11
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Футбол
Роналду рассказал о планах на следующий сезон
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что останется в команде, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 15:21
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Хоккей
Василевский номинирован на «Везину Трофи»
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39