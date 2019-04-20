Футбол
«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1Чемпионат 12:50
В матче 33-го тура чемпионата Франции "Генгам" уступил "Марселю" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генгаме на стадионе "Стад дю Рудуру".
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