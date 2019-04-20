Футбол

«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1Чемпионат 12:50

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Генгам" уступил "Марселю" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генгаме на стадионе "Стад дю Рудуру".
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«Марсель» вышел на 4-е место в турнирной таблице лиги 1

Матч ТВ12:50

«Марсель» обыграл «Генгам» и поднялся в зону Лиги Европы

Спорт-Экспресс12:58

«Марсель» в гостях обыграл «Генгам»

Sport24.ru12:55

«Марсель» на выезде обыграл «Генгам» в 33-м туре чемпионата Франции

РИА Новости13:07

«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1

Чемпионат12:50

«Марсель» одолел «Генгам» и вернулся в топ-4

Soccer.ru12:50

Лига 1. «Марсель» обыграл «Генгам» и поднялся на четвертое место

Бомбардир.ру12:51
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

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