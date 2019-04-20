Футбол

«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1Чемпионат 12:50

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Генгам" уступил "Марселю" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генгаме на стадионе "Стад дю Рудуру".
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«Марсель» вышел на 4-е место в турнирной таблице лиги 1

Матч ТВ12:50

«Марсель» обыграл «Генгам» и поднялся в зону Лиги Европы

Спорт-Экспресс12:58

«Марсель» в гостях обыграл «Генгам»

Sport24.ru12:55

«Марсель» на выезде обыграл «Генгам» в 33-м туре чемпионата Франции

РИА Новости13:07

«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1

Чемпионат12:50

«Марсель» одолел «Генгам» и вернулся в топ-4

Soccer.ru12:50

Лига 1. «Марсель» обыграл «Генгам» и поднялся на четвертое место

Бомбардир.ру12:51
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Политика

Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат президента Украины Петра Порошенко Андрей Хилько подал от имени своей общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» иск в Шестой апелляционный административный суд Киева об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны.
Обновлено в 12:04
Религия

Православные отметят Вербное воскресенье

К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол

Болельщики эффектно проводили «Локомотив» на матч с ЦСКА

Обновлено в 10:32
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Собчак против Волочковой: Малахов анонсировал главные дебаты года

У себя в инстаграме Волочкова опубликовала видеозапись, в которой анонсировала "главные дебаты года".
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Общество

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Единоборства

Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Султан Алиев объявил о завершении карьеры после победы в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает Sport24.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 13:16
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика

КС открыл производство по переименованию УПЦ МП

Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Интернет

Microsoft прекратит поддерживать Windows 8 в этом году

Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store уже c этого года.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
Обновлено в 13:13
Происшествия

Слон насмерть затоптал пять человек в Индии

После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Хоккей

ЦСКА в четвертый раз обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:49
Технологии

Искусственный интеллект в прямом эфире сочиняет death-метал

Искусственный интеллект (ИИ) в прямом эфире на сервисе YouTube сочиняет и играет death-метал.
Обновлено в 12:03
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
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