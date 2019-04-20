Футбол
«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1Чемпионат 12:50
В матче 33-го тура чемпионата Франции "Генгам" уступил "Марселю" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генгаме на стадионе "Стад дю Рудуру".
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Политика
Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат президента Украины Петра Порошенко Андрей Хилько подал от имени своей общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» иск в Шестой апелляционный административный суд Киева об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны.
Обновлено в 12:04
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
Болельщики эффектно проводили «Локомотив» на матч с ЦСКА
Обновлено в 10:32
Общество
Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг
Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Собчак против Волочковой: Малахов анонсировал главные дебаты года
У себя в инстаграме Волочкова опубликовала видеозапись, в которой анонсировала "главные дебаты года".
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Общество
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Султан Алиев объявил о завершении карьеры после победы в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает Sport24.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 13:16
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
КС открыл производство по переименованию УПЦ МП
Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Интернет
Microsoft прекратит поддерживать Windows 8 в этом году
Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store уже c этого года.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
Обновлено в 13:13
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 15:49
Технологии
Искусственный интеллект в прямом эфире сочиняет death-метал
Искусственный интеллект (ИИ) в прямом эфире на сервисе YouTube сочиняет и играет death-метал.
Обновлено в 12:03
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19