Футбол
«Марсель» на выезде уступил «Бордо»Советский спорт вчера в 16:42
Франсуа Камано
|27′
|46′
Димитри Пайе
|61′
Бубакар Камара
Жюль Кунде
|68′
|69′
Димитри Пайе
Марио Балотелли
Николя де Превиль
|71′
Отавио
Зайду Юссуф
|77′
|77′
Валер Жермен
Морган Сансон
Пабло
|81′
Пабло
|82′
|84′
Марио Балотелли
Франсуа Камано
Альбер-Николя Лоттен
|85′
|85′
Максим Лопес
Клинтон Н`Жи
Николя де Превиль
Ярослав Плашил
|90′+3′
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|84%
|–
|Удары в сторону ворот
|10
|8
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|11
|11
|Отборы
|6
|16
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Бордо
Расстановка 3‑4‑3
1
Костиль
4
Кунде
25
Пабло
14
Йованович
20
Сабали
28
Юссуф
26
Башич
29
Пундже
24
Лоттен
7
Бриан
18
Плашил
30
Манданда
2
Сакаи
4
Камара
15
Чалета-Цар
18
Амави
26
Товен
14
Н`Жи
9
Балотелли
12
Стротман
7
Радонич
8
Сансон
Марсель
Расстановка 4‑5‑1
В следующем туре Бордо в гостях сыграет против Сент-Этьена, а Марсель на своем поле сыграет против Нима.
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