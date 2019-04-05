Футбол
«Марсель» на выезде уступил «Бордо»Советский спорт 16:42
Франсуа Камано
|27′
|46′
Димитри Пайе
|61′
Бубакар Камара
Жюль Кунде
|68′
|69′
Димитри Пайе
Марио Балотелли
Николя де Превиль
|71′
Отавио
Зайду Юссуф
|77′
|77′
Валер Жермен
Морган Сансон
Пабло
|81′
Пабло
|82′
|84′
Марио Балотелли
Франсуа Камано
Альбер-Николя Лоттен
|85′
|85′
Максим Лопес
Клинтон Н`Жи
Николя де Превиль
Ярослав Плашил
|90′+3′
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|84%
|–
|Удары в сторону ворот
|10
|8
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|11
|11
|Отборы
|6
|16
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Бордо
Расстановка 3‑4‑3
1
Костиль
4
Кунде
25
Пабло
14
Йованович
20
Сабали
28
Юссуф
26
Башич
29
Пундже
24
Лоттен
7
Бриан
18
Плашил
30
Манданда
2
Сакаи
4
Камара
15
Чалета-Цар
18
Амави
26
Товен
14
Н`Жи
9
Балотелли
12
Стротман
7
Радонич
8
Сансон
Марсель
Расстановка 4‑5‑1
В следующем туре Бордо в гостях сыграет против Сент-Этьена, а Марсель на своем поле сыграет против Нима.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров
Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Транспорт
Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро
«Мосгортранс» организует компенсационные автобусные маршруты (КМ). С 6 апреля будет ограничено движение автомобильного транспорта в районе закрытых станций метро.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало полет Ил-38 над Японским морем
Самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря, на отдельных этапах его сопровождали южнокорейские и японские истребители, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 16:57
Космос
Без тайн и загадок: Египетские круги на полях
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Путешествия
Конюхов не успел в срок добраться до мыса Горн
Российский путешественник Федор Конюхов не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, такой срок значился в его планах, до этой точки остается еще свыше 1,8 тысячи километров.
Обновлено в 07:42
Общество
Британка за 45 минут до родов узнала о своей беременности
Обновлено в 06:04
Происшествия
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Игры
В Fortnite появится фургон возрождения
На следующей неделе в Fortnite добавят фургон возрождения. Разработчики показали его и рассказали о новой функции в ролике на канале.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Елене Кориковой отомстил влиятельный бывший любовник
Актриса пережила травлю из-за неудачного романа. Елена Корикова рассказала о том, как пострадала из-за мести бывшего любовника.
Обновлено в 06:00
Авто
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Напомним, что осенью 2017 года сотрудники Еврокомиссии организовали проверку в штаб-квартире BMW в Мюнхене, после того как местные СМИ сообщили о вступлении компании в картельный сговор по системам для очистки выхлопов дизельных двигателей.
Обновлено в 12:53
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11