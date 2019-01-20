Футбол
«Марсель» на выезде обыграл «Кан»LiveSport.ru 13:09
|6′
Кевин Стротман
Энцо Кривелли
|6′
|26′
Димитри Пайе
Морган Сансон
Казимир Нинга
|30′
|35′
Жордан Амави
Фредерик Гильбер
|45′+1′
|47′
Морган Сансон
Яссин Бамму
|49′
Фредерик Гильбер
|52′
Малик Тчокунте
Джонатан Гради
|54′
|61′
Буна Сарр
|72′
Жордан Амави
Дуе Чалета-Цар
Яссин Бамму
Еванс Жозеф
|77′
Исмаэль Диоманде
Баиссама Санко
|85′
|86′
Валер Жермен
Неманья Радонич
Баиссама Санко
|89′
|40%
|Владение мячом
|60%
|75%
|Процент точных передач
|83%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|4
|5
|Отборы
|11
|20
|Фолы
|17
|6
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Кан
Расстановка 4‑5‑1
30
Самба
21
Гильбер
2
Бесс
24
Джику
3
Армугом
13
Жозеф
10
Фажр
14
Гради
5
Санко
11
Нинга
27
Кривелли
30
Манданда
17
Сарр
4
Камара
6
Роланду
15
Чалета-Цар
26
Товен
27
Лопес
8
Сансон
12
Стротман
5
Окампос
7
Радонич
Марсель
Расстановка 4‑5‑1
В матче 21-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал гостевую победу над "Каном" — 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник провансальцев Морган Сансон. «Марсель» с 31 баллом располагается на седьмом месте в лиге 1, а «Кан» находится на 16-й строчке с 18 очками.
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