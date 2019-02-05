Футбол

«Марсель» на своем поле победил «Бордо»Матч ТВ 14:51

«Марсель» на своем поле переиграл «Бордо» в матче 18-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев поля победный гол на свой счет записал Бубакар Камара. По итогам матча «Марсель» поднялся на седьмое место в таблице, набрав 34 очка, а «Бордо» идет на двенадцатой позиции, у команды 28 очков.
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