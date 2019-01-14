Российский игрок «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте. «Марсель» идёт девятым в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков в 18 матчах. «Монако» занимает предпоследнее, 17-е место с 14 баллами после 19 игр.

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