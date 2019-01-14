Футбол

«Марсель» и «Монако» сыграли вничью в матче 20-го тура Лиги 1
RT на русском
16:53

Российский игрок «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте. «Марсель» идёт девятым в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков в 18 матчах. «Монако» занимает предпоследнее, 17-е место с 14 баллами после 19 игр.
RT на русском16:53

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«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru17:40

«Марсель» и «Монако» сыграли вничью, Головин отыграл 70 минут

Soccer.ru16:52

«Марсель» и «Монако» поделили очки, Головин отыграл 72 минуты

Советский спорт17:01

«Монако» сыграл вничью в дебютном матче Фабрегаса. Головин провел на поле 72 минуты

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Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл отвратно. Зато есть гостевая ничья с «Марселем»

Sport24.ru17:20

«Марсель» — «Монако» — 1:1, Головин упустил момент

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Головин - в сантиметрах от гола, «Монако» - в зоне вылета

Спорт-Экспресс17:00
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