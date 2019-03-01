Футбол

Марсель — Сент-Этьен 2:0ProstoProSport вчера в 16:57

Марсель — Сент-Этьен
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Велодром»
Хироки Сакаи
5′
Марио Балотелли
12′
19′
Матье Дебюши
Флориан Товен
21′
Буна Сарр
25′
46′
Лоик Перрен
Роберт Берич
Валер Жермен
Луис Густаво
65′
70′
Ромен Амума
Лои Дьони
76′
Матье Дебюши
Валентан Вада
Марио Балотелли
Клинтон Н`Жи
79′
85′
Вахби Хазри
Морган Сансон
Кевин Стротман
86′
«Марсель» победил «Сент-Этьен» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 12-й минуте ударом через себя забил форвард Марио Балотелли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Сент-Этьен» в Лиге 1

Чемпионатвчера в 16:58

«Марсель» довел беспроигрышную серию до пяти игр, обыграв «Сент-Этьен»

Советский спортвчера в 16:58

«Марсель» выиграл у «Сент-Этьена» и поднялся на четвертое место в чемпионате Франции

Матч ТВвчера в 16:57

Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Сент-Этьен» в битве за 6 очков

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

«Марсель» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч 27 тура Лиги 1 3 марта 2019 года

LiveSport.ru02 марта в 04:05

«Марсель» - «Сент-Этьен»: заключительный матч тура

Все про Спорт ру01 марта в 12:21

Марсель - Сент-Этьен ~ прогноз на матч французской Лиги 1: Южане выйдут играть на победу

Sport-place28 февраля в 23:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

Полиция ЕАО прокомментировала ситуацию с транспортировкой умерших

Ранее областная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о погребении и похоронном деле после появления телевизионного сюжета, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг, поскольку врачи и полицейские отказывают в помощи.
Обновлено в 04:02
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Общество

Чиновник «Роскосмоса» назвал скотобазой жителей хрущевок

Обновлено в 05:17
Общество

Суд взыскал с Тимати 30 тыс. рублей за оскорбление экс-депутата

Обновлено в 04:15
Политика

В Кремле порассуждали о неисполнении поручений Путина

Ранее в марте сообщалось, что Минприроды направит Путину перечень предложений по решению судьбы животных из китовой тюрьмы в бухте, поскольку чиновники не нашли однозначного решения ситуации.
Обновлено в 05:26
Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Орске убит заместитель директора городских электросетей

Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Космос

РФ может создать сверхтяжелую ракету для исследования Луны к 2028 году

Обновлено в 03:59
Общество

Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданами

Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей.
Обновлено в 05:08
Общество

8 марта в Москве потеплеет до плюс 8

Уже 7 марта вечером столбики термометров поднимутся до минус 1-3 градусов, а 8 марта в Москве и области потеплеет до плюс 8. Оттепель продолжится минимум до 9 марта.
Обновлено в 04:01
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

Обновлено в 01:52
Происшествия

Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД

Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В ГИБДД рассказали об изменениях в правилах техосмотра автобусов

Сотрудников ГИБДД скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, сообщил глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Обновлено в 05:06
Общество

Более 90 процентов россиян будут есть блины на Масленицу

Более 93 процентов россиян собираются угощаться блинами в масленичную неделю, а 78 процентов попросят прощения в Прощеное воскресенье.
Обновлено в 05:03
Общество

В Чечне появится такси для правильной перевозки женщин

Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram.
Обновлено в 04:10
Технологии

Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.
Обновлено в 04:56
Общество

Куйвашев пообещал области пять новых дворцов

Не прошло и года после того, как Свердловская область второй раз подряд проиграла заявку на проведение Экспо, как губернатор Евгений Куйвашев заявил о новых грандиозных планах, связанных с проведением в Екатеринбурге Универсиады 2023 года.
Обновлено в 04:24
Авто

Названы самые востребованные автомобили с пробегом в Москве

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые продаваемые подержанные автомобили в Москве.
Обновлено в 00:19
Спорт

Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал "золото" в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 03:33
Политика

Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом

Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать в должности президента России.
Обновлено в 05:03
Политика

Медведев рассказал о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии визита в Софию дал интервью болгарской газете «Труд», в котором рассказал о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Лавров подтвердил слова Мадуро о поставке медикаментов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Венесуэла не получила медикаменты от РФ.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Попавший в ДТП в Тверской области автобус был неисправен

Заказной автобус, попавший в ДТП в Тверской области, в котором пострадали десять человек, имел технические неисправности, а перевозка пассажиров в нем проводилась с нарушением требований, сообщил в понедельник РИА Новости представитель правительства региона.
Обновлено в 02:31
Футбол

В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Обновлено в 01:31
Футбол

Кузьмин: «„Рубин“ закрыл задолженность. В конце февраля все решилось»

В конце февраля все решилось, наконец-то мы закрыли все вопросы.
Обновлено в 04:55
Музыка

Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой

Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой Телеведущая показала, как ее коллега дурачится во время репетиции Затем в микроблоге Кудрявцевой появились кадры закулисья и видео выступления сразу нескольких звезд.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

WSJ раскрыла детали торговой сделки между США и Китаем

Ссылаясь на источники, издание пишет, что уже 27 марта может состояться саммит, в ходе которого лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин объявят о заключении торговой сделки.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

Командир танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ

Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

Около 300 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» оказывают поддержку Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и ливийско-российской нефтегазовой компании.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Обновлено в 02:27
ещё по теме
Главное