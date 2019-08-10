Футбол

«Марсель» Виллаш-Боаша уступил «Реймсу» на старте чемпионата ФранцииМатч ТВ 13:24

Марсель — Реймс
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
Бубакар Камара
29′
58′
Булайе Диа
Неманья Радонич
Буна Сарр
59′
73′
Тристан Дингоме
Натанаэль Мбуку
Валер Жермен
Дарио Бенедетто
73′
Морган Сансон
Флориан Шаброль
73′
78′
Мусса Думбия
Хен Чжун Сук
85′
Реми Уден
Гислайн Конан
90′
Хен Чжун Сук
«Марсель» на своем поле проиграл «Реймсу» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:2. За гостей отличились форварды Булайе Диа и Сук Юн-Чжун.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В дебютном матче Виллаша-Боаша «Марсель» уступил «Реймсу»

Спорт-Экспресс13:30

«Марсель» проиграл «Реймсу» в домашнем матче 1-го тура Лиги 1

Чемпионат13:25

«Марсель» – «Реймс». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 16:45

«Марсель» Виллаш-Боаша уступил «Реймсу» на старте чемпионата Франции

Матч ТВ13:24

Чемпионат Франции. «Марсель» проиграл «Реймсу», «Ницца» победила «Амьен»

Sports.ruвчера в 08:11

«Марсель» — «Реймс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Франции 10 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 05:33

«Марсель» – «Реймс»: прогноз на 1-й тур Лиги 1

ODDS.ru08 августа в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание "Главред".
Обновлено в 05:03
Происшествия

На акции протеста в Петербурге задерживают журналистов

Напомним, акция в Петербурге проходит в знак солидарности с оппозиционерами Москвы, которых не допустили до выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В пригороде Осло произошла стрельба в мечети

Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Политика

Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Авто

Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Общество

В России появится единый стандарт для школьной формы

Обновлено вчера в 05:52
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Общество

На митинг в Москве пришло около 40 тысяч человек

По данным «Белого счётчика» на согласованный митинг в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму пришло около 40 тысяч человек, пишет «Новая газета».
Обновлено в 08:53
Технологии

Adobe показала прозрачную AR-витрину

Обновлено вчера в 15:36
Космос

Китайцы заставили роботов-собак перевозить людей и буксировать минивэн

Обновлено в 16:27
Футбол

Сулейманов критично отнесся к стереотипу о своих голах после выхода на замену

Обновлено в 17:04
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Политика

Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал»

Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".
Обновлено в 11:55
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Происшествия

В США водитель нашёл гениально простой способ вырваться из пробки

Обновлено в 15:33
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Религия

Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Футбол

«Армавир» переиграл «Чайку» в матче ФНЛ

"Армавир" одолел "Чайку" в матче 7-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ со счетом 2:1. При этом в дополнительное время гости не сумели реализовать пенальти.
Обновлено в 14:05
Авто

65% британских водителей не понимают европейские знаки

Опрос показал, что 65% британских водителей не понимают европейские знаки.
Обновлено в 15:15
Происшествия

На севере Румынии потерпел крушение популярный туристический поезд

Обновлено в 17:15
Здоровье

Костромскому малышу срочно нужна помощь: требуется более миллиона рублей

Обновлено в 06:00
Технологии

Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех

Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Общество

Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее

Обновлено в 08:48
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Политика

«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова

Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Горящая на МКАД Tesla попала на видео

Обновлено в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное