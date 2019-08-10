«Марсель» начал новый сезон чемпионата Франции с поражения, уступив «Реймсу» со счетом 0:2 в 1-м туре Лиги 1. В составе победителей голами отметились Булайе Диа и Сук Хун Юн. Ранее в стартовом матче французского чемпионата «Лион» разгромил «Монако» (3:0).

Транспорт Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.

Религия РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Политика Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2» Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.

Армия и оружие Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал» Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.

Технологии Бывший эксперт Google по этике призвал отказаться от технологий, превращающих людей в управляемое стадо Тристан Харрис, бывший специалист Google по этике, занимавшийся в компании вопросами исследования и управления человеческими убежденими, в интервью Associated Press призвал включать мозги и отказываться от технологий, превращаюих людей в управляемое стадо.

Происшествия США сомневались в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Происшествия Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии Взрыв крупного резервуара с этанолом привел в субботу к пожару на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия (юго-восточный штат Сан-Паулу).

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Гаджеты Huawei представила свою операционную систему Harmony OS Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Экономика Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.

Происшествия Более 100 человек погибли в результате наводнения в Индии Жертвами сильных дождей, вызвавших наводнение в Индии, стали более 100 человек, передает "Синьхуа".

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.

Единоборства Боец UFC Шевченко защитила чемпионский титул Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала победу над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 156 и сохранила чемпионский титул в наилегчайшем весе.

Гаджеты Инсайдер рассекретил название iPhone 11 По данным зарубежных инсайдеров, очередной флагманский девайс от корпорации получит название iPhone 11 Pro.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Футбол Болази отказался переходить в ЦСКА Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.