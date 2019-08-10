Футбол

«Марсель» проиграл «Реймсу» в 1-м туре чемпионата ФранцииSport24.ru вчера в 13:40

Марсель — Реймс
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Велодром»
Бубакар Камара
29′
58′
Булайе Диа
Неманья Радонич
Буна Сарр
59′
73′
Тристан Дингоме
Натанаэль Мбуку
Валер Жермен
Дарио Бенедетто
73′
Морган Сансон
Флориан Шаброль
73′
78′
Мусса Думбия
Хен Чжун Сук
85′
Реми Уден
Гислайн Конан
90′
Хен Чжун Сук
«Марсель» начал новый сезон чемпионата Франции с поражения, уступив «Реймсу» со счетом 0:2 в 1-м туре Лиги 1. В составе победителей голами отметились Булайе Диа и Сук Хун Юн. Ранее в стартовом матче французского чемпионата «Лион» разгромил «Монако» (3:0).
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