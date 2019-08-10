Футбол
«Марсель» проиграл «Реймсу» в 1-м туре чемпионата ФранцииSport24.ru вчера в 13:40
Бубакар Камара
|29′
|58′
Булайе Диа
Неманья Радонич
Буна Сарр
|59′
|73′
Тристан Дингоме
Натанаэль Мбуку
Валер Жермен
Дарио Бенедетто
|73′
Морган Сансон
Флориан Шаброль
|73′
|78′
Мусса Думбия
Хен Чжун Сук
|85′
Реми Уден
Гислайн Конан
|90′
Хен Чжун Сук
|60%
|Владение мячом
|40%
|85%
|Процент точных передач
|72%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|20
|18
|Фолы
|8
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Марсель
Расстановка 4‑3‑3
30
Манданда
2
Сакаи
4
Камара
15
Чалета-Цар
18
Амави
29
Шаброль
19
Густаво
12
Стротман
17
Сарр
9
Бенедетто
10
Пайет
1
Райкович
32
Фоке
6
Дисаси
5
Абдельхамид
13
Камара
3
Конан
4
Ромао
33
Мбуку
7
Шавалерен
10
Хен Чжун Сук
11
Диа
Реймс
Расстановка 4‑5‑1
«Марсель» начал новый сезон чемпионата Франции с поражения, уступив «Реймсу» со счетом 0:2 в 1-м туре Лиги 1. В составе победителей голами отметились Булайе Диа и Сук Хун Юн. Ранее в стартовом матче французского чемпионата «Лион» разгромил «Монако» (3:0).
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LiveSport.ru09 августа в 05:33
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