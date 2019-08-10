Футбол

«Марсель» Виллаш-Боаша уступил «Реймсу» на старте чемпионата ФранцииМатч ТВ вчера в 13:24

Марсель — Реймс
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Велодром»
Бубакар Камара
29′
58′
Булайе Диа
Неманья Радонич
Буна Сарр
59′
73′
Тристан Дингоме
Натанаэль Мбуку
Валер Жермен
Дарио Бенедетто
73′
Морган Сансон
Флориан Шаброль
73′
78′
Мусса Думбия
Хен Чжун Сук
85′
Реми Уден
Гислайн Конан
90′
Хен Чжун Сук
«Марсель» на своем поле проиграл «Реймсу» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:2. За гостей отличились форварды Булайе Диа и Сук Юн-Чжун.
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