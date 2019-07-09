Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать ДзюбуSport24.ru 07:36
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру во французской Лиге 1, утверждает журналист издания Le Phoceen Бастьен Кордолеани. По информации источника, «Марсель» в ближайшие часы готов обратиться к «Зениту» с предложением арендовать 30-летнего Дзюбу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:16
Политика
Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии
Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 11:40
Авто
MINI выпустил первый серийный электрокар
MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Олимпийский призер пловец Маньини спас тонущего человека
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего человека на острове Сардиния.
Обновлено в 08:54
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Футбол
Головин начал тренировки в «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин присоединился к "Монако" и начал готовиться к новому сезону.
Обновлено в 10:11
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено 07 июля в 21:05
Футбол
Ресторан Месси будет бесплатно выдавать еду бедным
Принадлежащий футболисту Лионелю Месси ресторан в Аргентине начал бесплатно выдавать еду и напитки всем желающим.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:31
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Теннис
Свитолина обыграла Мухову и вышла в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
Обновлено в 12:05
Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления Черышева
Обновлено в 11:09
Здоровье
Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака
Обновлено в 02:26
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Политика
Умер экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался на 82-м году жизни.
Обновлено в 11:40
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
Обновлено в 04:51
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Большинство россиян считают обычным подбрасывание наркотиков полицией
Большинство россиян (66%) считают обычной практикой в сегодняшней России подбрасывание наркотиков полицией.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24
В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14