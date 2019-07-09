Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать ДзюбуSport24.ru 07:36
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру во французской Лиге 1, утверждает журналист издания Le Phoceen Бастьен Кордолеани. По информации источника, «Марсель» в ближайшие часы готов обратиться к «Зениту» с предложением арендовать 30-летнего Дзюбу.
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