Футбол

«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать ДзюбуSport24.ru 07:36

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру во французской Лиге 1, утверждает журналист издания Le Phoceen Бастьен Кордолеани. По информации источника, «Марсель» в ближайшие часы готов обратиться к «Зениту» с предложением арендовать 30-летнего Дзюбу.
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Дзюба может перейти в «Марсель» — тренер Виллаш-Боаш хочет игрока «Зенита»

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Журналист Бастьен Кордолеани: «„Марсель“ хочет арендовать Дзюбу»

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Виллаш-Боаш хочет арендовать Дзюбу

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