Футбол
Маротта: «Интер» воспитывает, а не наказывает ИкардиЧемпионат вчера в 08:16
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с аргентинским нападающим Мауро Икарди, который уже более месяца не выходит на поле.
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Маротта: «„Интер“ не наказывает Икарди. Родители принимают решения, чтобы дети стали лучше»
Sport24.ruвчера в 05:11
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Футбол
РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Кино
Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Суд огласит приговор по делу о создании «тамбовской ОПГ»
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду огласит приговор по делу о преступном сообществе в отношении предпринимателя Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
С-400 в Турции разместят на авиабазе вблизи Анкары
Турция разместит приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400 на военной базе Акынджи к северо-западу от Анкары.
Обновлено в 05:33
Общество
Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством
Среди россиян с высокими доходами лишь 16,7% сказали, что ощущают одиночество.
Обновлено в 06:20
Политика
Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В Хабаровском крае летчики армейской авиации ВВО прикроют войска в ходе стартовавшего летно-тактического учения
Обновлено в 05:35
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Футбол
Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно завершить аренду в «Бешикташе»
По информации Turkiye Gazetesi, немецкий футболист попросил «Ливерпуль» аннулировать двухлетнюю аренду в «Бешикташе».
Обновлено в 06:08
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.
Обновлено в 06:14
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
Общество
Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени
Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59