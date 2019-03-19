Футбол

Маротта: «Интер» воспитывает, а не наказывает ИкардиЧемпионат вчера в 08:16

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с аргентинским нападающим Мауро Икарди, который уже более месяца не выходит на поле.
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«Реал» сделал трансферный запрос по Икарди

Евро-футбол.рувчера в 15:56

СМИ: «Реал» сделал «Интеру» предложение по Икарди

Матч ТВвчера в 16:55

Маротта: «Интер» воспитывает, а не наказывает Икарди

Чемпионатвчера в 08:16

СМИ: «Реал» сделал «Интеру» предложение по Икарди

Sportbox.RUвчера в 16:55

Маротта – о положении Икарди: «Надеюсь, скоро ситуация разрешится»

ProstoProSportвчера в 05:20

Маротта: «„Интер“ не наказывает Икарди. Родители принимают решения, чтобы дети стали лучше»

Sport24.ruвчера в 05:11

Маротта: «„Интер“ не будет наказывать Икарди»

Soccer.ru18 марта в 21:22
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Театры

Умер оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:53
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Единоборства

Стал известен еще один бой россиян на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 02:33
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Футбол

Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Футбол

РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Кино

Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом

Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Суд огласит приговор по делу о создании «тамбовской ОПГ»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду огласит приговор по делу о преступном сообществе в отношении предпринимателя Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

С-400 в Турции разместят на авиабазе вблизи Анкары

Турция разместит приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400 на военной базе Акынджи к северо-западу от Анкары.
Обновлено в 05:33
Общество

Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством

Среди россиян с высокими доходами лишь 16,7% сказали, что ощущают одиночество.
Обновлено в 06:20
Политика

Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В Хабаровском крае летчики армейской авиации ВВО прикроют войска в ходе стартовавшего летно-тактического учения

Обновлено в 05:35
Спорт

Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Политика

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика

Путин прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Почти 300 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварии

Обновлено в 06:22
Футбол

Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно завершить аренду в «Бешикташе»

По информации Turkiye Gazetesi, немецкий футболист попросил «Ливерпуль» аннулировать двухлетнюю аренду в «Бешикташе».
Обновлено в 06:08
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.
Обновлено в 06:14
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
Общество

Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени

Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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