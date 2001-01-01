Футбол

Маротта: «„Интер“ обязательно продлит контракт с Икарди»
Евро-футбол.ру
04:16

Гендиректор миланского "Интера" Джузеппе Маротта рассказал о переговорах с аргентинским форвардом Мауро Икарди по поводу продления контракта.
Евро-футбол.ру04:16

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Руководство «Интера» не сомневается в том, что Икарди продлит контракт

Спорт-Экспресс03:09

Гендиректор «Интера»: «Мы продлим контракт с Икарди»

Матч ТВ03:59

Гендиректор «Интера»: «Мы продлим контракт с Икарди»

Sportbox.RU03:59

Маротта: могу заверить болельщиков «Интера», что мы продлим контракт с Икарди

Чемпионат03:11

Маротта: «„Интер“ обязательно продлит контракт с Икарди»

Евро-футбол.ру04:16
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Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено вчера в 17:20
Общество

Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле

Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.
Обновлено в 08:15
Финансы

Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке

Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.
Обновлено в 07:20
Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Обновлено в 08:11
Космос

Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР

Обновлено в 05:37
Космос

Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета

В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Гаджеты

Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году

Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Спорт

Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда

Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.
Обновлено в 07:07
Политика

Макрон отказался от поездки на форум в Давос

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января говорил, что Владимир Путин пока не принял решение по поводу участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе 22–25 января.
Обновлено в 07:56
Политика

Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже

Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.
Обновлено в 07:46
Транспорт

ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права

Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

США блокировали поставки материалов для российского самолета МС-21

Американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет, пишут российские СМИ.
Обновлено вчера в 00:45
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Во Владивостоке 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Пятнадцать человек пострадали вечером в пятницу в ДТП с маршрутным автобусом №38 во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель городского ГИБДД.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты

Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Политика

Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине

Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.
Обновлено в 08:18
Экономика

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой мира

Российский рубль недооценен по сравнению с долларом США на 70,4%. Таким образом, по данным британского журнал The Economist на основании "индекса Биг-Мака", который издание высчитывает с 1986 года, российская валюта возглавила список самых недооцененных валют мира в этом году.
Обновлено в 02:51
Происшествия

На ВДНХ маршрутка врезалась в дерево

Маршрутный микроавтобус врезался в дерево на территории ВДНХ на севере Москвы после того, как водителю стало плохо, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Ростов» расторг контракт с футболистом Юсуповым

Футбольный клуб "Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Двое врачей изнасиловали фельдшера в Омске

Женщина рассказала, что она и еще двое врачей в возрасте 53-х и 56-ти лет выпивали в комнате отдыха 1 января.
Обновлено вчера в 07:36
Авто

Ford Sollers проведет стратегическую оценку завода в Челнах

Обновлено в 05:28
Политика

Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией.
Обновлено в 07:10
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных статуй с острова Пасхи

Каменные монолитные статуи на острове Пасхи расположены вблизи источников пресной воды, считают исследователи из университета Бингемтона.
Обновлено в 01:17
Политика

Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты

В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".
Обновлено в 07:58
Теннис

Шарапова сыграет со 132-й ракеткой мира в первом круге Australian Open

Обновлено в 03:12
Политика

В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа

Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Обновлено вчера в 14:57
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Маротта Джузеппе
Итальянский футболист
Italian football executive who is currently the CEO for sport of Italian football club Internazionale. In 2014, he was inducted into the Italian Football Hall of Fame.
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