Футбол
Марокко вырвал победу у Намибии на Кубке африканских нацийBookmaker-ratings.ru 12:27
В рамках первого тура группы D Кубка африканских наций сборная Марокко минимально переиграла команду Намибии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе
Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
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Обновлено в 12:07
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
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Обновлено вчера в 10:56
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В регионе половина выпускников, сдававших единый государственный экзамен по английскому языку, получили более 80 баллов.
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Происшествия
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Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
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В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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