Футбол

Марокко вырвал победу у Намибии на Кубке африканских нацийBookmaker-ratings.ru 12:27

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В рамках первого тура группы D Кубка африканских наций сборная Марокко минимально переиграла команду Намибии.
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