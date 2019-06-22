Марокко вырвал победу у Намибии на Кубке африканских нацийBookmaker-ratings.ru 12:27

Марокко вырвал победу у Намибии на Кубке африканских наций

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Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Футбол Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.

Происшествия В Ростове потушили пожар на Центральном рынке В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Культура День балалайки отмечают в России Творческие коллективы из всей России и других стран отмечают День балалайки. Уже более 10 лет отмечается этот день.

Политика Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Происшествия Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.

Армия и оружие Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.

Политика Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.

Политика В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Происшествия Российская студентка спасла тонущих детей и погибла Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Происшествия На Волге при столкновении катера и лодки погибла самарская певица В Самаре спасатели извлекли из Волги тело 28-летней местной жительницы, пропавшей после столкновения в минувшую пятницу лодки и катера.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1» Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».

Общество Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям В Грузии семь кинотеатров Cavea приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом.

Происшествия Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.