Футбол

Марку Силва: «Когда придёт время, мы примем решение по Влашичу»Евро-футбол.ру 16:48

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич является одним из лидеров команды, однако его контракт принадлежит "Эвертону". О планах на футболиста рассказал главный тренер "тоффис" Марку Силва.
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Марку Силва: «Когда придёт время, мы примем решение по Влашичу»

Евро-футбол.ру16:48

Тренер «Эвертона»: «Мы довольны, что Влашич в ЦСКА получает много игровой практики»

Sport24.ru15:43

Тренер «Эвертона»: «Следим за игрой Влашича. Когда придет время, мы примем решение»

Матч ТВ15:50

Тренер «Эвертона»: «Следим за игрой Влашича. Когда придет время, мы примем решение»

Sportbox.RU15:50

Марку Силва: мы довольны, что Влашич получает много игровой практики в ЦСКА

Чемпионат15:55

Марку Силва: «Следим за Влашичем и, когда придет время, примем решение»

Спорт-Экспресс15:26
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Наука

В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов

Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 10:04
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Технологии

«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок

Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
Хоккей

Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо»

В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 90% протоколов

Обновлено в 04:04
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие кандидат Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 13:05
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Челси» не смог обыграть «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика

Глава Николаевской области подал в отставку

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Дополнительные внештатные пожарные команды будут сформированы в подразделениях ЗВО

Всего задачи противопожарной охраны объектов общевойсковой армии ЗВО решают более 20 подразделений в 6 регионах Центрального федерального округа.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Шоу-бизнес

Марата Башарова заподозрили в «романе» с девушкой из рабочего поселка

Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Корейская компания представила официальный прайс-лист на третье поколение Kia Soul, которое появится у российских дилеров 3 июня 2019 года.
Обновлено в 10:23
Политика

Совет Безопасности ООН осудил теракты на Шри-Ланке

Представители СБ ООН в полном составе выступили с осуждением серии терактов на Шри-Ланке и заявили о необходимости привлечения виновных в организации атак к ответственности, включая исполнителей, спонсоров и всех, кто каким-либо образом был причастен, призвав все страны содействовать властям островного государства в проведении расследования, указано в соответствующем заявлении.
Обновлено в 17:21
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Обновлено в 09:32
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Футбол

«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетях

Испанские клубы «Валенсия» и «Бетис» обменялись колкостями в соцсетях во время очной встречи команд в чемпионате Испании.
Обновлено в 14:54
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
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Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Марку Силва
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Эвертон».
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