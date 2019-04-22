Футбол
Марку Силва: «Когда придёт время, мы примем решение по Влашичу»Евро-футбол.ру 16:48
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич является одним из лидеров команды, однако его контракт принадлежит "Эвертону". О планах на футболиста рассказал главный тренер "тоффис" Марку Силва.
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Наука
В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов
Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Технологии
«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок
Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо»
В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Экономика
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие кандидат Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 13:05
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Челси» не смог обыграть «Бернли»
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика
Глава Николаевской области подал в отставку
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Дополнительные внештатные пожарные команды будут сформированы в подразделениях ЗВО
Всего задачи противопожарной охраны объектов общевойсковой армии ЗВО решают более 20 подразделений в 6 регионах Центрального федерального округа.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию
В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Корейская компания представила официальный прайс-лист на третье поколение Kia Soul, которое появится у российских дилеров 3 июня 2019 года.
Обновлено в 10:23
Политика
Совет Безопасности ООН осудил теракты на Шри-Ланке
Представители СБ ООН в полном составе выступили с осуждением серии терактов на Шри-Ланке и заявили о необходимости привлечения виновных в организации атак к ответственности, включая исполнителей, спонсоров и всех, кто каким-либо образом был причастен, призвав все страны содействовать властям островного государства в проведении расследования, указано в соответствующем заявлении.
Обновлено в 17:21
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32
Футбол
«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетях
Испанские клубы «Валенсия» и «Бетис» обменялись колкостями в соцсетях во время очной встречи команд в чемпионате Испании.
Обновлено в 14:54
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06