Марку Силва: «Когда придёт время, мы примем решение по Влашичу»Евро-футбол.ру 16:48

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич является одним из лидеров команды, однако его контракт принадлежит "Эвертону". О планах на футболиста рассказал главный тренер "тоффис" Марку Силва.

Марку Силва: «Когда придёт время, мы примем решение по Влашичу»

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