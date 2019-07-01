Футбол

Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»Спорт-Экспресс 03:30

По информации "СЭ", форвард "Динамо" Евгений Марков перейдет в казанский "Рубин". Переход состоится на правах аренды сроком на год. В прошлом чемпионате 24-летний форвард в 23 матчах забил 3 гола.
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Нападающий «Зенита» перешел в «Сочи»

Soccer.ru12:11

«Рубин» арендует Маркова у «Динамо». Хохлов считает, что он проигрывает конкуренцию Шейдаеву

Sports.ru04:55

«Спорт-экспресс»: Форвард «Динамо» Марков перейдёт в «Рубин»

Спорт БИЗНЕС Online04:22

«Рубин» арендует форварда «Динамо» Маркова

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СМИ: «Рубин» арендует Маркова у «Динамо»

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«Рубин» возьмёт Маркова в аренду с правом выкупа. Им недоволен Хохлов

Чемпионат04:42

Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»

Спорт-Экспресс03:30
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Обновлено в 14:34
Наука

Изобретен способ определения приступов эпилепсии до их начала

Как рассказали авторы способа, им удалось обнаружить неожиданное и быстрое формирование приступов эпилепсии, вызванное синхронизацией большого количества нейронов, демонстрирует динамику, свойственную экстремальным событиям.
Обновлено в 12:31
Политика

Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде

Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Политика

Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС

Россия рассчитывает, что новое руководство Евросоюза будет заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Москвой.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Индии покойник ожил на похоронах

Обновлено в 10:29
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Политика

Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»

Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Кино

Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли (Halle Bailey), сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 22:27
Музыка

Ярославские рабочие зачитали рэп против санкций США

Текст написала Лариса Белова, сотрудница ЯМЗ, вдохновившись идеей. А потом мы все вместе сделали видеоролик против американских санкций.
Обновлено 02 июля в 07:02
Происшествия

Причиной ЧП на салюте в Минске назвали некачественную пиротехнику

Министерство обороны Белоруссии назвало предположительную причину взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, которые унесли жизнь женщины и травмировали около десяти человек.
Обновлено в 05:55
Общество

Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками

Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Спорт

Пловец Никитин завоевал бронзовую медаль Универсиады

На Всемирной летней Универсиаде-2019 в Неаполе пловец Антон Никитин принёс третью медаль в копилку сборной России.
Обновлено в 14:20
Футбол

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Здоровье

Голикова считает убыль населения России катастрофической

По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.
Обновлено 02 июля в 11:00
Футбол

Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".
Обновлено в 13:11
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 10:24
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
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