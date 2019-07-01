По информации "СЭ", форвард "Динамо" Евгений Марков перейдет в казанский "Рубин". Переход состоится на правах аренды сроком на год. В прошлом чемпионате 24-летний форвард в 23 матчах забил 3 гола.

Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»

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