Футбол
Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»Спорт-Экспресс 03:30
По информации "СЭ", форвард "Динамо" Евгений Марков перейдет в казанский "Рубин". Переход состоится на правах аренды сроком на год. В прошлом чемпионате 24-летний форвард в 23 матчах забил 3 гола.
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Футбол
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