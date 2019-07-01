Футбол

Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»Спорт-Экспресс 03:30

По информации "СЭ", форвард "Динамо" Евгений Марков перейдет в казанский "Рубин". Переход состоится на правах аренды сроком на год. В прошлом чемпионате 24-летний форвард в 23 матчах забил 3 гола.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» арендует форварда «Динамо» Маркова

Советский спорт06:47

«Рубин» возьмёт Маркова в аренду с правом выкупа. Им недоволен Хохлов

Чемпионат04:42

«Спорт-экспресс»: Форвард «Динамо» Марков перейдёт в «Рубин»

Спорт БИЗНЕС Online04:22

СМИ: «Рубин» арендует Маркова у «Динамо»

Матч ТВ04:48

СМИ: «Рубин» арендует Маркова у «Динамо»

Sportbox.RU04:48

Бывший нападающий «Зенита» Марков перешел из «Динамо» в «Рубин»

Нева Спорт05:52

Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»

Спорт-Экспресс03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Смерть жены и алкоголизм сына: как Иван Краско терял тех, кого любил

Обновлено в 13:30
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Общество

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на следующей неделе

Обновлено в 15:56
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате

Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Транспорт

ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года

Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Обновлено в 06:45
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

Обновлено в 16:25
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

Обновлено в 16:22
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

США перебросят беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию

Обновлено в 12:35
Политика

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора чернобыльской АЭС

По данным СМИ, в московском метро молодой человек избил ликвидатора чернобыльской АЭС, являющегося инвалидом 1-й группы.
Обновлено в 06:29
Авто

Volkswagen представил прототип электрического микроавтобуса Type 20

Электрокар получил название Type 20.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»

Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки».
Обновлено в 13:02
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

«Господи, какая я страшная»: Рената Литвинова показала честное видео

Рената Литвинова разместила в блоге честное видео. На нем знаменитость критично высказалась о собственной внешности.
Обновлено в 06:05
Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Станиславович Марков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное