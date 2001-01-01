Футбол

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 14:57

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в «Атлетико».
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«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Реала»

Sport.ruвчера в 15:58

СМИ: Маркос Льоренте может оказаться в «Атлетико»

Матч ТВвчера в 15:53

СМИ: Маркос Льоренте может оказаться в «Атлетико»

Sportbox.RUвчера в 15:53

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»

Soccer.ruвчера в 14:57

Льоренте может сменить «Реал» на «Атлетико»

Евро-футбол.ру01:10

Льоренте может перейти из «Реала» в «Атлетико». Отступные за игрока – 200 миллионов

Бомбардир.рувчера в 15:00
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб моряк, внесенный в базу сайта «Миротворец»

На рейсе, который загорелся при посадке в московском аэропорту, летел Роман Власов, который в 2014 году отказался продолжить службу в Военно-морских силах Украины и перешёл на сторону России, и его жена В числе погибших в результате аварии лайнера Sukhoi Superjet 100 были супруги, которые возвращались в Североморск после отпуска в Севастополе.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Танк «Боевая подруга» впервые проедет по Благовещенску в День Победы

Военный танк Т-34 с именем "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске.
Обновлено в 03:37
Экономика

OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» 44 млн евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV направила в первом квартале 2019 года 44 миллиона евро на финансирование строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в отчете компании.
Обновлено 04 мая в 12:56
Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Общество

Новые правила диспансеризации в России вступили в силу

Закон о новых правилах диспансеризации и профилактических осмотрах в России вступил в силу.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»

На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Религия

Православные верующие отмечают Радоницу

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Пермском крае похитили предпринимателя

В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Энергетика

«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца

Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Футбол

Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ».
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Авто

Пикап Bentley продадут на аукционе

Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Мурманской области разбился легкомоторный самолет

В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолёт.
Обновлено в 04:06
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Жительницу Польши арестовали за плакаты Девы Марии с радужным нимбом

51-летнюю жительницу Польши Эльжбету Подлясную арестовали за распространение плакатов с Девой Марией с нимбом-радугой вокруг головы.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

На Невском машина влетела в пешеходов

Водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и врезался в строительные леса. По неподтвержденной информации, он погиб.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид».
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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