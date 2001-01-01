Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 14:57

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в «Атлетико».

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»

Экономика Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Происшествия В авиакатастрофе в Шереметьево погиб моряк, внесенный в базу сайта «Миротворец» На рейсе, который загорелся при посадке в московском аэропорту, летел Роман Власов, который в 2014 году отказался продолжить службу в Военно-морских силах Украины и перешёл на сторону России, и его жена В числе погибших в результате аварии лайнера Sukhoi Superjet 100 были супруги, которые возвращались в Североморск после отпуска в Севастополе.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Экономика OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» 44 млн евро Австрийская нефтегазовая компания OMV направила в первом квартале 2019 года 44 миллиона евро на финансирование строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в отчете компании.

Общество Новые правила диспансеризации в России вступили в силу Закон о новых правилах диспансеризации и профилактических осмотрах в России вступил в силу.

Происшествия Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10 Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Авто Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ» На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.

Происшествия В Пермском крае похитили предпринимателя В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).

Энергетика «Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.

Футбол Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ».

Авто Пикап Bentley продадут на аукционе Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Происшествия В Мурманской области разбился легкомоторный самолет В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолёт.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Гаджеты ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).

Здоровье В России расширили перечень хронических заболеваний Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.

Происшествия Жительницу Польши арестовали за плакаты Девы Марии с радужным нимбом 51-летнюю жительницу Польши Эльжбету Подлясную арестовали за распространение плакатов с Девой Марией с нимбом-радугой вокруг головы.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Происшествия На Невском машина влетела в пешеходов Водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и врезался в строительные леса. По неподтвержденной информации, он погиб.

Политика В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.

Происшествия В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.