Футбол

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 14:57

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в «Атлетико».
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Льоренте может сменить «Реал» на «Атлетико»

Евро-футбол.ру01:10

«Атлетико» может переманить из «Реала» Льоренте

Спорт-Экспрессвчера в 14:40

СМИ: Маркос Льоренте может оказаться в «Атлетико»

Sportbox.RUвчера в 15:53

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»

Soccer.ruвчера в 14:57

СМИ: Маркос Льоренте может оказаться в «Атлетико»

Матч ТВвчера в 15:53

«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Реала»

Sport.ruвчера в 15:58

Льоренте может перейти из «Реала» в «Атлетико». Отступные за игрока – 200 миллионов

Бомбардир.рувчера в 15:00
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Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Пристав потерял сознание на суде по делу «Зимней вишни» в Кемерове

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова показала подросшую дочь Таисию

Юлия Меньшова показала поклонникам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве

У всех пострадавших, находящихся в Центре Вишневского после возгорания самолёта в Шереметьеве, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 01:41
Политика

Власти США отзывают посла на Украине

Американские власти отзывают посла на Украине Мэри Йованович. Об этом сообщает издание "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Политика

Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге

Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года

С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Аварийные бригады локализовали прорыв трубы с кипятком в Купчино

Аварийные бригады в 23:45 локализовали прорыв трубы с горячей водой во Фрунзенском районе Петербурга.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»

Обновлено вчера в 21:49
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 13:26
Хоккей

Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Религия

Православные встречают Радоницу

7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США

Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Транспорт

Движение в Москве ограничат 4 мая из-за репетиции парада

Обновлено 04 мая в 02:55
Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся на неделе на твите Трампа о пошлинах

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе снижения рынка акций РФ по основным индексам, рубль также умеренно подешевеет к доллару и евро на фоне бегства от рисковых активов инвесторов после твита президента США Дональда Трампа о новом раунде повышения таможенных тарифов для Китая, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено вчера в 12:06
Футбол

Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Здоровье

В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией

В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Кино

Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки

Режиссеры фильма "Мстители 4: Финал" Энтони Руссо и Джо Руссо оценили дальнейшие перспективы Капитана Америки в смысле возможности возвращения актера Криса Эванса к этому образу.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело Ирины Цывиной

Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Расчеты турецких С-400 обучат в России

Обновлено вчера в 12:19
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид».
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Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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