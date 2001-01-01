Футбол
Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 14:57
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Льоренте может перейти из «Реала» в «Атлетико». Отступные за игрока – 200 миллионов
Бомбардир.рувчера в 15:00
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала подросшую дочь Таисию
Юлия Меньшова показала поклонникам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве
У всех пострадавших, находящихся в Центре Вишневского после возгорания самолёта в Шереметьеве, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 01:41
Политика
Власти США отзывают посла на Украине
Американские власти отзывают посла на Украине Мэри Йованович. Об этом сообщает издание "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Политика
Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге
Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года
С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Аварийные бригады локализовали прорыв трубы с кипятком в Купчино
Аварийные бригады в 23:45 локализовали прорыв трубы с горячей водой во Фрунзенском районе Петербурга.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 13:26
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США
Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Транспорт
Движение в Москве ограничат 4 мая из-за репетиции парада
Обновлено 04 мая в 02:55
Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на неделе на твите Трампа о пошлинах
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе снижения рынка акций РФ по основным индексам, рубль также умеренно подешевеет к доллару и евро на фоне бегства от рисковых активов инвесторов после твита президента США Дональда Трампа о новом раунде повышения таможенных тарифов для Китая, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Кино
Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки
Режиссеры фильма "Мстители 4: Финал" Энтони Руссо и Джо Руссо оценили дальнейшие перспективы Капитана Америки в смысле возможности возвращения актера Криса Эванса к этому образу.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Расчеты турецких С-400 обучат в России
Обновлено вчера в 12:19